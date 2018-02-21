В Умани открыли мост Коэнов

Сегодня в городе Умань состоялось торжественное открытие священного для паломников-хасидов моста Коэно, сообщил на своей странице в Фейсбуке народный депутат Максим Поляков.

"Напомню, что недавно при моем содействии состоялось само строительство моста Коэнов… Впервые за 26 лет паломники - хасиды получили разрешение на реконструкцию моста Коэнов согласно требованиям действующего законодательства ", - заявил депутат.

По словам Полякова, участие в открытии моста Коэнов взяли замглавы Черкасской ОГА Ярослав Березань, Уманский городской голова Александр Цебрий, руководитель Благотворительного фонда Uman Tomorrow Александр Файнин, бизнесмен Марк Гинзбург, представители Благотворительного фонда имени Раби Нахмана, председатель ГС "Всеукраинский аграрный совет" Андрей Дикун, пишут Украинские новости.

Как сообщалось ранее, в 2017 году паломники-хасиды попытались самостоятельно отстроить мост Коэнов на месте, где раньше находилась святыня. Однако эти попытки были пресечены силами полиции.