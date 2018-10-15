"Из грязи в князи". Двое бомжей пытались прорваться на "Неделю высокой моды" в Москве: опубликовано видео

Находчивые бездомные представились родственниками известных фигур из мира мод - Анны Винтур и Эвелины Хромченко.
Двое бездомных из Беларуси попытались проникнуть на "Неделю высокой моды Mercedes-Benz Fashion Week" в столице РФ.
Соответствующее сообщение было опубликовано в понедельник, 15 октября, в Telegram-канале "112".
Одиз из бомжей представился охранникам родственником главного редактора легендарного американского глянцевого журнала Vogue Анны Винтур, а второй — племянником экс-главного редактора российской версии "модного" издания L'Officie Эвелины Хромченко.
Хитроумные бездомные смогли пройти первый кордон охраны по VIP-приглашениям, которые, якобы им выдала лично Хромченко. Однако второй кордон "белорусские гости" не пропустили.
Напомним, ранее сообщалось о том, что боевики группировки "ДНР" массово заставляют бомжей заставляют бомжей заниматься контрабандой и шпионить.