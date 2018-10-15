"Из грязи в князи". Двое бомжей пытались прорваться на "Неделю высокой моды" в Москве: опубликовано видео

Бомж. Иллюстративное фото / Comments.UA

Двое бездомных из Беларуси попытались проникнуть на "Неделю высокой моды Mercedes-Benz Fashion Week" в столице РФ.

Соответствующее сообщение было опубликовано в понедельник, 15 октября, в Telegram-канале "112".

Одиз из бомжей представился охранникам родственником главного редактора легендарного американского глянцевого журнала Vogue Анны Винтур, а второй — племянником экс-главного редактора российской версии "модного" издания L'Officie Эвелины Хромченко.

Хитроумные бездомные смогли пройти первый кордон охраны по VIP-приглашениям, которые, якобы им выдала лично Хромченко. Однако второй кордон "белорусские гости" не пропустили.