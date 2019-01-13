Поздравления со Старым Новым годом 2019 на словах и в анимированных открытках

В ночь с 13 на 14 января славяне – и не только, японцы и швейцарцы, к примеру, тоже – празднуют Старый Новый год. В этот же день отмечается и День святого Василя.

О том, что нельзя делать на Старый Новый год, а что, наоборот, сделать нужно, дабы год затем был удачным и богатым – читайте у нашем материале Старый Новый год 2019: как отметить, чтоб год выдался богатым и счастливым.

И, разумеется, не стоит забывать, что главной традицией Старого Нового года является посевание. Посевать могут лишь мужчины – и лишь с утра 14 января. О том, как правильно это делать и что при этом петь-говорить – читайте в нашем материале "Сію, сію, посіваю, щастя-радості бажаю": беспроигрышные варианты посевалок на Старый Новый год.

Главред узнал и о других ритуалах праздника – подробнее читайте в нашем материале Самые вкусные и верные гадания на Старый Новый год: как гадать на деньги и на суженого.

Поздравления со Старым Новым годом в прозе

Поздравляю с самым загадочным праздником — со старым Новым годом. И пусть он действительно будет новым и принесет новые успехи, начинания, подарки, радостные мгновения и счастливую мирную жизнь.

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Поздравляем всех со Старым Новым Годом! Пусть все, кто пришел сегодня в ваш дом, наполнят его морем радости, приятных впечатлений и добрых пожеланий! Желаем, чтобы в эту ночь ваш дом наполнился волшебством и чудесными перевоплощениями, оставив за порогом старого года все хлопоты, печали, невзгоды и разочарования!

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Пусть в Старый Новый год Вас покинут старые проблемы и обиды, дом покинут ненужные вещи, а сердце освободится для новых эмоций, впечатлений и открытий! Пусть счастье останется в доме на весь год!

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4 смс - 237 символов:

Пусть в Старый Новый Год свершится доброе чудо в твоей жизни, пусть новая страница жизни полна будет ярких идей и мгновений счастья. Желаю здоровья, достатка, удачи, любви, успеха, везения, гармонии и постоянного блеска радости в глазах.

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Желаем, чтобы каждого в Старый Новый Год посетило желание изменить свою жизнь к лучшему, искренне пожелать своим близким всего самого хорошего, доброго, любимого, теплого и душевного. Пусть, словно гирлянды пушистой ели, на вашем жизненном пути загораются яркие огоньки, а судьба, как Дед Мороз, преподносит приятные и дорогие сердцу подарки!

Поздравления со Старым Новым годом: стихи

2 смс - 127 символов:

Со Старым Новым годом поздравляем,

Желаем ничего не упустить,

Припомнить все заветные желания

И рюмочку за праздник пропустить!

***

Новый Год хотя и Старый,

Но подарки вам несет.

И снежиночек кристаллы

Вновь танцуют хоровод.

Вам желаю жизни долгой,

Никакой беды не знать!

Пусть достатка будет много,

Радости не сосчитать!

***

2 смс - 97 символов:

Вас со Старым Новым годом!

Пусть игривым хороводом

В жизнь войдут удача, смех

И невиданный успех!

***

Пожелать вам хочется

В Старый Новый год –

Пусть к вам одиночество

Вовсе не придет!

Жизнь всегда приятная

Ожидает пусть!

Радость безоглядная!

И уходит грусть!

Пожелаю светлого

Настроенья я!

Будут пусть приветливы

Близкие друзья!

***

Я в Старый Новый Год желаю всем,

Не заболеть и не иметь проблем,

Достичь всего, что хочется душе,

И в каждом деле быть на высоте!

Чтобы хотелось жить и помечтать,

И на курортах мило отдыхать,

Чтобы хватило денег и любви,

И чтобы золотые дни пришли!

***

Старый Новый год у нас!

Пустимся давай мы в пляс.

В Новый год мы не успели

Сделать все, что мы хотели.

Есть попытка номер два!

Захмелела голова,

Стол накрыт, а ну-ка, гости,

Скромность вы свою отбросьте.

Угощайтесь посмелее,

Не чужие, в самом деле!

Выпьем-ка сейчас, народ,

Мы за Старый Новый год!

Еще больше поздравлений – в нашем материале Поздравления и яркие открытки с наступающим Старым Новым годом 2019 на русском и украинском.