Поздравления со Старым Новым годом 2019 на словах и в анимированных открытках

Главред подобрал самые яркие и веселые пожелания в Старый Новый год.
В ночь с 13 на 14 января славяне – и не только, японцы и швейцарцы, к примеру, тоже – празднуют Старый Новый год. В этот же день отмечается и День святого Василя.
О том, что нельзя делать на Старый Новый год, а что, наоборот, сделать нужно, дабы год затем был удачным и богатым – читайте у нашем материале Старый Новый год 2019: как отметить, чтоб год выдался богатым и счастливым.
И, разумеется, не стоит забывать, что главной традицией Старого Нового года является посевание. Посевать могут лишь мужчины – и лишь с утра 14 января. О том, как правильно это делать и что при этом петь-говорить – читайте в нашем материале "Сію, сію, посіваю, щастя-радості бажаю": беспроигрышные варианты посевалок на Старый Новый год.
Главред узнал и о других ритуалах праздника – подробнее читайте в нашем материале Самые вкусные и верные гадания на Старый Новый год: как гадать на деньги и на суженого.
Поздравления со Старым Новым годом в прозе
Поздравляю с самым загадочным праздником — со старым Новым годом. И пусть он действительно будет новым и принесет новые успехи, начинания, подарки, радостные мгновения и счастливую мирную жизнь.
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Поздравляем всех со Старым Новым Годом! Пусть все, кто пришел сегодня в ваш дом, наполнят его морем радости, приятных впечатлений и добрых пожеланий! Желаем, чтобы в эту ночь ваш дом наполнился волшебством и чудесными перевоплощениями, оставив за порогом старого года все хлопоты, печали, невзгоды и разочарования!
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Пусть в Старый Новый год Вас покинут старые проблемы и обиды, дом покинут ненужные вещи, а сердце освободится для новых эмоций, впечатлений и открытий! Пусть счастье останется в доме на весь год!
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4 смс - 237 символов:
Пусть в Старый Новый Год свершится доброе чудо в твоей жизни, пусть новая страница жизни полна будет ярких идей и мгновений счастья. Желаю здоровья, достатка, удачи, любви, успеха, везения, гармонии и постоянного блеска радости в глазах.
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Желаем, чтобы каждого в Старый Новый Год посетило желание изменить свою жизнь к лучшему, искренне пожелать своим близким всего самого хорошего, доброго, любимого, теплого и душевного. Пусть, словно гирлянды пушистой ели, на вашем жизненном пути загораются яркие огоньки, а судьба, как Дед Мороз, преподносит приятные и дорогие сердцу подарки!
Поздравления со Старым Новым годом: стихи
2 смс - 127 символов:
Со Старым Новым годом поздравляем,
Желаем ничего не упустить,
Припомнить все заветные желания
И рюмочку за праздник пропустить!
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Новый Год хотя и Старый,
Но подарки вам несет.
И снежиночек кристаллы
Вновь танцуют хоровод.
Вам желаю жизни долгой,
Никакой беды не знать!
Пусть достатка будет много,
Радости не сосчитать!
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2 смс - 97 символов:
Вас со Старым Новым годом!
Пусть игривым хороводом
В жизнь войдут удача, смех
И невиданный успех!
***
Пожелать вам хочется
В Старый Новый год –
Пусть к вам одиночество
Вовсе не придет!
Жизнь всегда приятная
Ожидает пусть!
Радость безоглядная!
И уходит грусть!
Пожелаю светлого
Настроенья я!
Будут пусть приветливы
Близкие друзья!
***
Я в Старый Новый Год желаю всем,
Не заболеть и не иметь проблем,
Достичь всего, что хочется душе,
И в каждом деле быть на высоте!
Чтобы хотелось жить и помечтать,
И на курортах мило отдыхать,
Чтобы хватило денег и любви,
И чтобы золотые дни пришли!
***
Старый Новый год у нас!
Пустимся давай мы в пляс.
В Новый год мы не успели
Сделать все, что мы хотели.
Есть попытка номер два!
Захмелела голова,
Стол накрыт, а ну-ка, гости,
Скромность вы свою отбросьте.
Угощайтесь посмелее,
Не чужие, в самом деле!
Выпьем-ка сейчас, народ,
Мы за Старый Новый год!
Еще больше поздравлений – в нашем материале Поздравления и яркие открытки с наступающим Старым Новым годом 2019 на русском и украинском.