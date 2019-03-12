Названы темы, интересующие украинок на порносервисе PornHub

Украина вошла в двадцатку стран, которые наиболее активно следят за контентом данного ресурса.
Порносервис PornHub приурочил к Международному женскому дню исследование с двадцаткой стран, которые приносят ресурсу 71% трафика от женской аудитории.
Как сообщается на сайте PornHub, среди наиболее активных отмечены девушки из США, Канады, Австралии, Польши, Германии Франции, Великобритании и других стран. Попала в этот перечень и Украина.
На порносервисе отметили, что самым популярным жанром в мире, как среди мужчин, так и среди женщин стало лесбийское порно.
Среди постсоветских стран популярным является запрос хентай. Украинки наиболее часто интересуют русским порно (на 601% больше, чем у представительниц других стран), а также фистингом (на 277% больше).
В целом запросы существенно отличаются по возрасту:
1. Девушки от 18 до 24 лет чаще смотрят хентай;
2. Женщины от 25 до 34 лет любят видео татуированными женщинами;
3. Зрительницы от 35 до 44 лет любят смотреть на двойное проникновение;
4. Женщины от 45 до 54 лет ищут ролики в разделе женщины в возрасте;
5. Дамы от 55 до 64 выбирают винтажное порно;
6. А женщины, кому за 65, ищут хенджоб.
Как ранее сообщалось, украинские интернет-пользователи впервые вошли сразу в два рейтинга самого популярного в мире порносайта Pornhub, существенно опередив россиян.