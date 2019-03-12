Названы темы, интересующие украинок на порносервисе PornHub

PornHub систематизировал сексуальные предпочтения представительниц прекрасного пола / Reuters

Порносервис PornHub приурочил к Международному женскому дню исследование с двадцаткой стран, которые приносят ресурсу 71% трафика от женской аудитории.

Как сообщается на сайте PornHub, среди наиболее активных отмечены девушки из США, Канады, Австралии, Польши, Германии Франции, Великобритании и других стран. Попала в этот перечень и Украина.

На порносервисе отметили, что самым популярным жанром в мире, как среди мужчин, так и среди женщин стало лесбийское порно.

Среди постсоветских стран популярным является запрос хентай. Украинки наиболее часто интересуют русским порно (на 601% больше, чем у представительниц других стран), а также фистингом (на 277% больше).

В целом запросы существенно отличаются по возрасту:

1. Девушки от 18 до 24 лет чаще смотрят хентай;

2. Женщины от 25 до 34 лет любят видео татуированными женщинами;

3. Зрительницы от 35 до 44 лет любят смотреть на двойное проникновение;

4. Женщины от 45 до 54 лет ищут ролики в разделе женщины в возрасте;

5. Дамы от 55 до 64 выбирают винтажное порно;

6. А женщины, кому за 65, ищут хенджоб.

Как ранее сообщалось, украинские интернет-пользователи впервые вошли сразу в два рейтинга самого популярного в мире порносайта Pornhub, существенно опередив россиян.