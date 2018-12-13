Украина опередила Россию в рейтинге Pornhub

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Украинские интернет-пользователи впервые вошли сразу в два рейтинга самого популярного в мире порносайта − Pornhub.

Украина впервые оказалось в топ-20 стран по посещаемости и в топ-5 стран по длительности пребывания на портале. Согласно информации из отчета Pornhub за 2018-й, по количеству посещений украинцы поднялись на 11 позиций и заняли 16-е место в рейтинге, совершив резкий скачок. Интересно, что российские фанаты порно смогли добиться для своей страны только 19-го места.

Кроме того, судя по статистике портала, сильнее всего пользователи из Украины интересуются японским анимационным порно − хентаем. Далее следуют запросы "sex", "bdsm", "orgasm" и "russian".

Напомним, ранее сообщалось о том, что руководство Pornhub выдало деньги психологам на исследования порно.