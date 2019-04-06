Поздравления с Благовещением 2019: тексты, красивые картинки и анимация

Главред собрал самые красивые поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы.
Благовещение Пресвятой Богородицы 2019 традиционно отмечается 7 апреля.
Ранее Главред разобрался, какие есть приметы и поверья на Благовещение: на деньги, погодные, для незамужних и желающих забеременеть – подробнее читайте в нашем материале Благовещение 2019: все суеверия дня – от денежных до примет для зачатия.
Мы также узнали, как приготовить благовещенскую прожаренную соль.
Как правильно поздравить с Благовещением
Специальных церковных формул (вроде "Иисус воскрес!" – "Воистину воскрес!") у Благовещения нет. Тем не менее, люди верующие чаще всего друг друга поздравляют тропарем:
Сегодня начало нашего спасения, сегодня открытие вечной тайны: Сын Божий стал Сыном Девы Марии, и об этой радости говорит Гавриил. И мы с ним Богородице будем петь; радуйся, милостивая, Господь с Тобою.
Менее религиозные люди спокойно могут обменяться светскими поздравлениями, в том числе простыми смс и открытками, или же прислать поздравительное видео.
Поздравления с Благовещением в смс короткие
2 смс - 128 символов:
Желаю в Благовещение добра,
Пускай им будет ваша жизнь полна.
Благие вести ваши души греют
И день за днем от них сердца теплеют!
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2 смс - 111 символов:
Поздравляю вас с Благовещением
И желаю больше добра.
Пусть хорошее, чистое, вечное,
Будет в душах ваших всегда!
***
2 смс - 111 символов:
Благая весть — души отрада,
А мыслей чистота — награда.
Пусть праздник дарит вдохновение
И Божие благословение!
Поздравление с Благовещением в прозе
Поздравляю с великим праздником Благовещения. Пусть в жизни будет много радости и тепла. Никогда не переставайте верить в чудо, и оно обязательно сбудется.
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Поздравляю с одним из самых важных христианских праздников — Благовещением! С благой вестью приходит и начало настоящей весны. Желаю в этот праздник мира, тепла, благоденствия, достатка и благополучия. Пусть близкие люди радуют своими поступками и пониманием, чтобы вы были здоровы и счастливы, а этот день принесет новые надежды.
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Светлый праздник на пути к Пасхе. Ангел приносит Благую весть Марии и всем нам!
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На Благовещение птиц выпускают из клеток. Покинем же и мы клетку уныния и тоски. Мир прекрасен и пусть весна в окружающем мире продолжится весной духовной в наших сердцах!
Благовещение: поздравления в стихах
Без праздников святых нам не прожить,
Они приносят надежду на спасение,
Поэтому хочу я подарить,
С одним из праздников от сердца поздравление,
Благовещение по календарю,
И пресвятой Богородице спасибо,
И по сей день, я правду говорю,
Она несет добро для всего мира!
***
Пусть и к тебе благая весть придет
В столь значимый и долгожданный день,
Прогонит из души печаль и лед,
Утихомирит беспокойство, лень.
Встречай с улыбкой каждый свой рассвет —
Тебе он Богом дан не просто так,
На все вопросы отыщи ответ,
Люби других и береги очаг!
***
В праздник Благовещения
Вам пожелать хочу:
Все, что судьбой обещано,
Пусть будет по плечу,
В дом войдут пусть вместе:
Радость, мир, уют,
И лишь благие вести
Вас по жизни ждут!
Привітання з Благовіщенням українською мовою
Нині Благовіщення
Радісне, віще!
Ми вас вітаємо
Ми вас закликаємо –
Богу поклоніться,
Жарко помоліться.
За Благе Слово
За Ласкаво Христове!
***
У цей весняний день прийміть сердечні вітання з нагоди одного з найбільших християнських свят — Благовіщення Пресвятої Богородиці, яке присвячується Пресвятій Діві Марії. Саме цього дня — за православним календарем — з благою звісткою до Богородиці з’явився архангел Гавриїл. Бажаю всім любові у душі, віри у серці, злагоди у суспільстві. Хай до вас приходять тільки благі звістки.
***
Благовіщення прийшло,
Радість людям принесло.
Нехай же пощастить і вам!
По вчинках і справах
Нехай за все Господь віддячить,
Удахі хай багато дасть,
Нехай любов і щастя буде,
Щоб раділи усі люди.
***
Вітаю з великим святом Благовіщення! У цей день навіть птаха гнізда не в'є, так каже моя бабуся, тож бажаю тобі духовно відпочити!
***
Благовіщення поряд,
У цей день сумувати не треба,
Він несе нам звістку благу,
А тобі, дружина, таку:
Будеш ти завжди красивою,
Наймилішою і щасливою,
Все вийде, ти знай,
Ніколи не сумуй!
***
Прийми від мене найкращі побажання у світлий день Благовіщення! Хай радісне і щасливе життя буде щедрим на тепло і добро, хай все трапляється вчасно і з благословення Божим, і нехай поруч з тобою будуть тільки найближчі люди!