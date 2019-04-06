Поздравления с Благовещением 2019: тексты, красивые картинки и анимация

6 апреля 2019, 11:12

Главред собрал самые красивые поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы.

  • Благовещение Пресвятой Богородицы – открытки и картинки Pinterest
  • Благовещение Пресвятой Богородицы – открытки и картинки Pinterest
  • Благовещение Пресвятой Богородицы – открытки и картинки Pinterest
  • Благовещение Пресвятой Богородицы – открытки и картинки Pinterest
  • Благовещение Пресвятой Богородицы – открытки и картинки Pinterest
  • Благовещение Пресвятой Богородицы – открытки и картинки Pinterest
  • Благовещение Пресвятой Богородицы – открытки и картинки Pinterest
  • Благовещение Пресвятой Богородицы – открытки и картинки Pinterest
  • Благовещение Пресвятой Богородицы – открытки и картинки Pinterest
  • Благовещение Пресвятой Богородицы – открытки и картинки Pinterest
  • Благовещение Пресвятой Богородицы – открытки и картинки Pinterest

Благовещение Пресвятой Богородицы 2019 традиционно отмечается 7 апреля.

Ранее Главред разобрался, какие есть приметы и поверья на Благовещение: на деньги, погодные, для незамужних и желающих забеременеть – подробнее читайте в нашем материале Благовещение 2019: все суеверия дня – от денежных до примет для зачатия.

Мы также узнали, как приготовить благовещенскую прожаренную соль.

Как правильно поздравить с Благовещением

Специальных церковных формул (вроде "Иисус воскрес!" – "Воистину воскрес!") у Благовещения нет. Тем не менее, люди верующие чаще всего друг друга поздравляют тропарем:

Сегодня начало нашего спасения, сегодня открытие вечной тайны: Сын Божий стал Сыном Девы Марии, и об этой радости говорит Гавриил. И мы с ним Богородице будем петь; радуйся, милостивая, Господь с Тобою.

Менее религиозные люди спокойно могут обменяться светскими поздравлениями, в том числе простыми смс и открытками, или же прислать поздравительное видео.

Поздравления с Благовещением в смс короткие

2 смс - 128 символов:

Желаю в Благовещение добра,

Пускай им будет ваша жизнь полна.

Благие вести ваши души греют

И день за днем от них сердца теплеют!

***

2 смс - 111 символов:

Поздравляю вас с Благовещением

И желаю больше добра.

Пусть хорошее, чистое, вечное,

Будет в душах ваших всегда!

***

2 смс - 111 символов:

Благая весть — души отрада,

А мыслей чистота — награда.

Пусть праздник дарит вдохновение

И Божие благословение!

Поздравление с Благовещением в прозе

Поздравляю с великим праздником Благовещения. Пусть в жизни будет много радости и тепла. Никогда не переставайте верить в чудо, и оно обязательно сбудется.

***

Поздравляю с одним из самых важных христианских праздников — Благовещением! С благой вестью приходит и начало настоящей весны. Желаю в этот праздник мира, тепла, благоденствия, достатка и благополучия. Пусть близкие люди радуют своими поступками и пониманием, чтобы вы были здоровы и счастливы, а этот день принесет новые надежды.

***

Светлый праздник на пути к Пасхе. Ангел приносит Благую весть Марии и всем нам!

***

На Благовещение птиц выпускают из клеток. Покинем же и мы клетку уныния и тоски. Мир прекрасен и пусть весна в окружающем мире продолжится весной духовной в наших сердцах!

Благовещение: поздравления в стихах

Без праздников святых нам не прожить,

Они приносят надежду на спасение,

Поэтому хочу я подарить,

С одним из праздников от сердца поздравление,

Благовещение по календарю,

И пресвятой Богородице спасибо,

И по сей день, я правду говорю,

Она несет добро для всего мира!

***

Пусть и к тебе благая весть придет

В столь значимый и долгожданный день,

Прогонит из души печаль и лед,

Утихомирит беспокойство, лень.

Встречай с улыбкой каждый свой рассвет —

Тебе он Богом дан не просто так,

На все вопросы отыщи ответ,

Люби других и береги очаг!

***

В праздник Благовещения

Вам пожелать хочу:

Все, что судьбой обещано,

Пусть будет по плечу,

В дом войдут пусть вместе:

Радость, мир, уют,

И лишь благие вести

Вас по жизни ждут!

Привітання з Благовіщенням українською мовою

Нині Благовіщення

Радісне, віще!

Ми вас вітаємо

Ми вас закликаємо –

Богу поклоніться,

Жарко помоліться.

За Благе Слово

За Ласкаво Христове!

***

У цей весняний день прийміть сердечні вітання з нагоди одного з найбільших християнських свят — Благовіщення Пресвятої Богородиці, яке присвячується Пресвятій Діві Марії. Саме цього дня — за православним календарем — з благою звісткою до Богородиці з’явився архангел Гавриїл. Бажаю всім любові у душі, віри у серці, злагоди у суспільстві. Хай до вас приходять тільки благі звістки.

***

Благовіщення прийшло,

Радість людям принесло.

Нехай же пощастить і вам!

По вчинках і справах

Нехай за все Господь віддячить,

Удахі хай багато дасть,

Нехай любов і щастя буде,

Щоб раділи усі люди.

***

Вітаю з великим святом Благовіщення! У цей день навіть птаха гнізда не в'є, так каже моя бабуся, тож бажаю тобі духовно відпочити!

***

Благовіщення поряд,

У цей день сумувати не треба,

Він несе нам звістку благу,

А тобі, дружина, таку:

Будеш ти завжди красивою,

Наймилішою і щасливою,

Все вийде, ти знай,

Ніколи не сумуй!

***

Прийми від мене найкращі побажання у світлий день Благовіщення! Хай радісне і щасливе життя буде щедрим на тепло і добро, хай все трапляється вчасно і з благословення Божим, і нехай поруч з тобою будуть тільки найближчі люди!

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
праздник Благовещение поздравления открытки Благовещение Пресвятой Богородицы
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

11:12
Поздравления с Благовещением 2019: тексты, красивые картинки и анимация
11:01
Лорак, Maruv и Тодоренко: украинские звезды зажгли на музыкальной премии в России Фото
10:58
Почему армия выразила протест Порошенко мнение
10:35
"Убийственные козыри": политолог сказал, что нужно Порошенко для победы над Зеленским Видео
10:19
"В стриптиз подалась?": Глюкоза ошарашила сеть полуголым видом
10:09
Не грех: что делать на Благовещение, чтобы были деньги, здоровье и счастье Видео
09:41
Почему мы до сих пор не знаем, за что выступает Зеленский? мнение
09:02
Лазарева суббота 2019: когда отмечают и что делать в этот день Видео
08:37
Украинский цирк все равно лучше российского кладбища мнение
08:20
Экс-депутат Госдумы рассказал о расколе в Кремле из-за выборов в Украине Видео
07:53
У Зеленского раскрыли его действия в случае победы на выборах Порошенко Видео
07:38
Психолог рассказал, в какой образ вошел Порошенко Видео
07:25
"Провал" доллара: курс доллара в Украине пробил психологическую отметку
07:15
Порошенко vs Зеленский: состоятся ли дебаты и кто в них победит
06:56
Зеленский опять посадил Порошенко в "позу лотоса" мнение
06:32
Астролог рассказал о планах Путина на Донбассе
06:05
Показала все и сразу: Ирина Шейк похвасталась формами в откровенном наряде
05:29
"Порвет всех": астролог назвал победителя президентских выборов Видео
04:58
Цены подскочили на 40%: эксперт рассказал о новом подорожании продуктов Видео
04:10
"Бомба": Настя Каменских покрасовалась в сексуальном платье
03:33
"Не конец света": эксперт предупредил, когда каждый день будут катастрофы Видео
02:01
Украинец в руках пытался пронести в Беларусь 150 попугаев: опубликованы фото и видео Видео
01:09
Возможен ли союз России и Китая - Foreign Affairs
01:03
В Москве ушел из жизни экс-глава ФСБ и предшественник Путина
00:41
Названа дата боя Усика и Такама
00:25
Благовещение Пресвятой Богородицы 2019: что нельзя делать, а что нужно Видео
05 апреля, пятница
23:59
Общественное обещает устроить "мясорубку" между Зеленским и Порошенко Видео
23:38
Журнал Time поместил на обложку возвышающего над земным шаром Путина
23:13
Скандал в Европарламенте: ОБСЕ обвинили в пророссийской цензуре
22:47
"Требуем содержания": Вакарчук записал видеообращение о батле Зеленского и Порошенко Видео
22:23
Омелян анонсировал отмену железнодорожного сообщения с Россией
21:59
"Легализует" санкции против РФ: в Украине прокомментировали решение ВТО
21:51
В штабе Зеленского озвучили решение по дебатам на Олимпийском Видео
21:26
"Путин скачет на медведе": Шнуров написал стих о политическом цирке
21:18
Отмена томоса: в ПЦУ ответили на кляузу Онуфрия Варфоломею Видео
20:56
Порошенко отказался комментировать аферы Кононенко в энергетике
20:35
"Не стреляйте в музыканта": в Виннице нервный посетитель ресторана всадил в солиста 11 пуль
20:22
"На колени перед Путиным не встанет": политтехнолог Зеленского раскрыл планы кандидата
19:58
"Я уже набил руку": бравший кровь у Зеленского врач рассказал о съемках в Сватах Видео
19:56
Садовый рассказал о планах Самопомочи на выборах в Раду
19:30
В Еврокомиссии спрогнозировали работу с будущим президентом Украины
19:13
Тимошенко ответила Зеленскому на предложение стать "гарантом" на дебатах с Порошенко Видео
19:08
В Олимпийском будут водить экскурсии в комнату, где Порошенко сдавал анализы Видео
18:41
В Минобороны закупили "рюкзаки Авакова" вдвое дешевле
18:37
Ограничение транзита: в ВТО подтвердили поражение Украины в споре с РФ
18:07
Зеленский объяснил причину разных дат в результатах анализов Видео
17:39
Главврач наркологической клиники рассказал о результатах анализов Порошенко Видео
17:27
В Нафтогазе засекретили контракт Коболева с внушительной зарплатой
17:08
Дебаты Зеленского и Порошенко обойдутся в 1 млн долларов – Аласания Видео
17:05
Использовал IQOS целый год. Как это сказалось на здоровье. Преимущества и недостатки новости компании
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться