Поздравления с Благовещением 2019: тексты, красивые картинки и анимация

Благовещение Пресвятой Богородицы 2019 традиционно отмечается 7 апреля.

Ранее Главред разобрался, какие есть приметы и поверья на Благовещение: на деньги, погодные, для незамужних и желающих забеременеть – подробнее читайте в нашем материале Благовещение 2019: все суеверия дня – от денежных до примет для зачатия.

Мы также узнали, как приготовить благовещенскую прожаренную соль.

Как правильно поздравить с Благовещением

Специальных церковных формул (вроде "Иисус воскрес!" – "Воистину воскрес!") у Благовещения нет. Тем не менее, люди верующие чаще всего друг друга поздравляют тропарем:

Сегодня начало нашего спасения, сегодня открытие вечной тайны: Сын Божий стал Сыном Девы Марии, и об этой радости говорит Гавриил. И мы с ним Богородице будем петь; радуйся, милостивая, Господь с Тобою.

Менее религиозные люди спокойно могут обменяться светскими поздравлениями, в том числе простыми смс и открытками, или же прислать поздравительное видео.

Поздравления с Благовещением в смс короткие

2 смс - 128 символов:

Желаю в Благовещение добра,

Пускай им будет ваша жизнь полна.

Благие вести ваши души греют

И день за днем от них сердца теплеют!

***

2 смс - 111 символов:

Поздравляю вас с Благовещением

И желаю больше добра.

Пусть хорошее, чистое, вечное,

Будет в душах ваших всегда!

***

2 смс - 111 символов:

Благая весть — души отрада,

А мыслей чистота — награда.

Пусть праздник дарит вдохновение

И Божие благословение!

Поздравление с Благовещением в прозе

Поздравляю с великим праздником Благовещения. Пусть в жизни будет много радости и тепла. Никогда не переставайте верить в чудо, и оно обязательно сбудется.

***

Поздравляю с одним из самых важных христианских праздников — Благовещением! С благой вестью приходит и начало настоящей весны. Желаю в этот праздник мира, тепла, благоденствия, достатка и благополучия. Пусть близкие люди радуют своими поступками и пониманием, чтобы вы были здоровы и счастливы, а этот день принесет новые надежды.

***

Светлый праздник на пути к Пасхе. Ангел приносит Благую весть Марии и всем нам!

***

На Благовещение птиц выпускают из клеток. Покинем же и мы клетку уныния и тоски. Мир прекрасен и пусть весна в окружающем мире продолжится весной духовной в наших сердцах!

Благовещение: поздравления в стихах

Без праздников святых нам не прожить,

Они приносят надежду на спасение,

Поэтому хочу я подарить,

С одним из праздников от сердца поздравление,

Благовещение по календарю,

И пресвятой Богородице спасибо,

И по сей день, я правду говорю,

Она несет добро для всего мира!

***

Пусть и к тебе благая весть придет

В столь значимый и долгожданный день,

Прогонит из души печаль и лед,

Утихомирит беспокойство, лень.

Встречай с улыбкой каждый свой рассвет —

Тебе он Богом дан не просто так,

На все вопросы отыщи ответ,

Люби других и береги очаг!

***

В праздник Благовещения

Вам пожелать хочу:

Все, что судьбой обещано,

Пусть будет по плечу,

В дом войдут пусть вместе:

Радость, мир, уют,

И лишь благие вести

Вас по жизни ждут!

Привітання з Благовіщенням українською мовою

Нині Благовіщення

Радісне, віще!

Ми вас вітаємо

Ми вас закликаємо –

Богу поклоніться,

Жарко помоліться.

За Благе Слово

За Ласкаво Христове!

***

У цей весняний день прийміть сердечні вітання з нагоди одного з найбільших християнських свят — Благовіщення Пресвятої Богородиці, яке присвячується Пресвятій Діві Марії. Саме цього дня — за православним календарем — з благою звісткою до Богородиці з’явився архангел Гавриїл. Бажаю всім любові у душі, віри у серці, злагоди у суспільстві. Хай до вас приходять тільки благі звістки.

***

Благовіщення прийшло,

Радість людям принесло.

Нехай же пощастить і вам!

По вчинках і справах

Нехай за все Господь віддячить,

Удахі хай багато дасть,

Нехай любов і щастя буде,

Щоб раділи усі люди.

***

Вітаю з великим святом Благовіщення! У цей день навіть птаха гнізда не в'є, так каже моя бабуся, тож бажаю тобі духовно відпочити!

***

Благовіщення поряд,

У цей день сумувати не треба,

Він несе нам звістку благу,

А тобі, дружина, таку:

Будеш ти завжди красивою,

Наймилішою і щасливою,

Все вийде, ти знай,

Ніколи не сумуй!

***

Прийми від мене найкращі побажання у світлий день Благовіщення! Хай радісне і щасливе життя буде щедрим на тепло і добро, хай все трапляється вчасно і з благословення Божим, і нехай поруч з тобою будуть тільки найближчі люди!