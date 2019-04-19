Поздравления с Лазаревой субботой – открытки и тексты

Главред собрал самые лазурно-воздушные и нежные поздравления с праздником.
20 апреля православные отмечают великий праздник – это Лазарева суббота 2019.
Ранее Главред уже писал о том, что нельзя делать, а что нужно в Лазареву субботу 2019. Также мы выяснили, как молиться в этот день и что делать для привлечения богатства – читайте в нашем материале Лазарева суббота 2019: что делать для привлечения денег и что можно кушать.
В сегодняшнем материале – самые лазурно-воздушные и нежные поздравления с праздником.
Лазарева суббота: поздравления в прозе, стихах и смс
На шестой недели Великого поста,
Лазареву субботу праздновать пришла пора,
Здоровье в этот день нам дает верба,
Пусть легонько побьет ваши бока.
Сегодня праздник, примите поздравленья,
Пускай Господь пошлет благословенье,
Пусть полной чашей будет ваш дом,
Пусть радость и достаток поселятся в нем.
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В Лазареву субботу от всей души хочу пожелать всегда верить в доброе чудо и не отпускать из сердца великой надежды, постоянно идти по праведному пути и никогда не сомневаться, что впереди тебя ждут только светлые, счастливые и радостные дни.
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Когда Лазаря свершилось воскресение
Люди бросили дела все и работу.
Так и создан этот день большой, священный.
И назвали его Лазаря субботой.
Поздравляю вас с событием чудесным
И желаю вам самим увидеть чудо.
Пусть же в жизни вашей не найдется места
Для беды, проблем, забот и пересудов.
Пусть добро и мир, любовь, благословение
В вашу жизнь войдут и всю ее изменят.
Попросите вы у Господа прощения,
Принимайте счастье, радость и везение.
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4 смс - 218 символов:
С праздником! С Лазаревой субботой! Пусть чудо воскрешения святого Лазаря вселяет в сердца христиан истинную надежду, а свет этого праздника озаряет души добром, наполняет их благодатным спокойствием, миром и радостью.
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3 смс - 170 символов:
Вам в Лазареву субботу
Желаю веры крепкой,
Сомнения в душах наших,
Признаемся, нередки.
Желаю свято верить,
Надеяться, любить,
И с верой нерушимой
Легко, счастливо жить.
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С наступлением Вербной субботы, днем чудесного воскрешения праведного Лазаря Иисусом Христом. Пусть же все члены семьи будут здоровы и сегодня, и всегда, пусть недуги обходят стороной, а здоровье только прибавляется. Желаем самого лучшего и самого светлого в день Лазаревой субботы.