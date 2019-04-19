Поздравления с Лазаревой субботой – открытки и тексты

20 апреля православные отмечают великий праздник – это Лазарева суббота 2019.

Ранее Главред уже писал о том, что нельзя делать, а что нужно в Лазареву субботу 2019. Также мы выяснили, как молиться в этот день и что делать для привлечения богатства – читайте в нашем материале Лазарева суббота 2019: что делать для привлечения денег и что можно кушать.

В сегодняшнем материале – самые лазурно-воздушные и нежные поздравления с праздником.

Лазарева суббота: поздравления в прозе, стихах и смс

На шестой недели Великого поста,

Лазареву субботу праздновать пришла пора,

Здоровье в этот день нам дает верба,

Пусть легонько побьет ваши бока.

Сегодня праздник, примите поздравленья,

Пускай Господь пошлет благословенье,

Пусть полной чашей будет ваш дом,

Пусть радость и достаток поселятся в нем.

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В Лазареву субботу от всей души хочу пожелать всегда верить в доброе чудо и не отпускать из сердца великой надежды, постоянно идти по праведному пути и никогда не сомневаться, что впереди тебя ждут только светлые, счастливые и радостные дни.

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Когда Лазаря свершилось воскресение

Люди бросили дела все и работу.

Так и создан этот день большой, священный.

И назвали его Лазаря субботой.

Поздравляю вас с событием чудесным

И желаю вам самим увидеть чудо.

Пусть же в жизни вашей не найдется места

Для беды, проблем, забот и пересудов.

Пусть добро и мир, любовь, благословение

В вашу жизнь войдут и всю ее изменят.

Попросите вы у Господа прощения,

Принимайте счастье, радость и везение.

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4 смс - 218 символов:

С праздником! С Лазаревой субботой! Пусть чудо воскрешения святого Лазаря вселяет в сердца христиан истинную надежду, а свет этого праздника озаряет души добром, наполняет их благодатным спокойствием, миром и радостью.

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3 смс - 170 символов:

Вам в Лазареву субботу

Желаю веры крепкой,

Сомнения в душах наших,

Признаемся, нередки.

Желаю свято верить,

Надеяться, любить,

И с верой нерушимой

Легко, счастливо жить.

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С наступлением Вербной субботы, днем чудесного воскрешения праведного Лазаря Иисусом Христом. Пусть же все члены семьи будут здоровы и сегодня, и всегда, пусть недуги обходят стороной, а здоровье только прибавляется. Желаем самого лучшего и самого светлого в день Лазаревой субботы.