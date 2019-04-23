С Днем психолога 2019: поздравления и открытки

День психолога в Украине отмечается 23 апреля и зовется всеукраинским. В этот день принято поздравлять тех, кто своими мудрыми советами мотивирует окружающих меняться к лучшему и развиваться дальше.

А вот День психолога в России отмечается ежегодно 22 ноября. Всемирный день психического здоровья отмечается 10 октября.

День психолога: поздравления

Работа психолога очень тонка и многогранна, она требует большой отдачи и полного спокойствия собственной души! Поэтому в день психолога хочется пожелать терпения, вдохновения и удовольствия от работы!

***

Нас в жизни ждет забот немало,

Порой не в силах превозмочь…

Доверьтесь профессионалу!

Психолог сможет вам помочь!

Он все расскажет и научит

Как крепче духом, лучше стать,

Он разведет в сознанье тучи,

Ему желаем процветать!

***

Читайте такжеПсихолог назвал топ-5 факторов, заставляющих мужчин изменять3 смс - 192 символа:

Уважаемые психологи, вы приносите людям гармонию, добро, спокойствие на душе! Пусть пациенты всегда будут отзывчивы и благодарны! А вам желаем не забывать про собственный отдых и благополучие!

***

Врачеватели душ человека,

И депрессии хмурой враги!

Нам психологи душу очистят

Лишь пожатием твердой руки.

Нас поднимут со дна мрачных мыслей

И по жизни легко поведут,

Нас поддержат, и нас не осудят,

А помогут и даже спасут!

***

3 смс - 160 символов:

Кому как не тебе

Души излить тревогу.

Послушать твой совет,

И обрести дорогу.

Пусть у тебя всегда

Находятся слова.

Пусть будут мысли чистыми,

И светлой голова.

***

Вы умеете вовремя дать дельный совет,

Лучше вас специалиста в вашей сфере нет,

С Днем психолога сегодня вас хотим поздравить,

Благодарность вам в стихах хотим отправить.

Протягиваете вы людям помощи свою ладонь,

И тушите умело вспыльчивый в душе огонь,

Пускай и вас поддерживает крепкое плечо друзей,

И теплотой укутывает уют родных семей.

Читайте такжеПсихолог объяснила, почему не всегда стоит быть "правильными"

***

Пускай твои клиенты всегда остаются довольны твоим профессиональным подходом к работе! Пусть искренность, доброта и многолетний опыт помогают тебе находить выход из всевозможных жизненных ситуаций и "лечат" душу других людей! Развивайся, иди вперед и оставайся таким компетентным психологом и открытым человеком!