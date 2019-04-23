С Днем психолога 2019: поздравления и открытки

Главред собрал самые психологические поздравления с Днем психолога.
День психолога в Украине отмечается 23 апреля и зовется всеукраинским. В этот день принято поздравлять тех, кто своими мудрыми советами мотивирует окружающих меняться к лучшему и развиваться дальше.
А вот День психолога в России отмечается ежегодно 22 ноября. Всемирный день психического здоровья отмечается 10 октября.
День психолога: поздравления
Работа психолога очень тонка и многогранна, она требует большой отдачи и полного спокойствия собственной души! Поэтому в день психолога хочется пожелать терпения, вдохновения и удовольствия от работы!
***
Нас в жизни ждет забот немало,
Порой не в силах превозмочь…
Доверьтесь профессионалу!
Психолог сможет вам помочь!
Он все расскажет и научит
Как крепче духом, лучше стать,
Он разведет в сознанье тучи,
Ему желаем процветать!
***
Читайте такжеПсихолог назвал топ-5 факторов, заставляющих мужчин изменять3 смс - 192 символа:
Уважаемые психологи, вы приносите людям гармонию, добро, спокойствие на душе! Пусть пациенты всегда будут отзывчивы и благодарны! А вам желаем не забывать про собственный отдых и благополучие!
***
Врачеватели душ человека,
И депрессии хмурой враги!
Нам психологи душу очистят
Лишь пожатием твердой руки.
Нас поднимут со дна мрачных мыслей
И по жизни легко поведут,
Нас поддержат, и нас не осудят,
А помогут и даже спасут!
***
3 смс - 160 символов:
Кому как не тебе
Души излить тревогу.
Послушать твой совет,
И обрести дорогу.
Пусть у тебя всегда
Находятся слова.
Пусть будут мысли чистыми,
И светлой голова.
***
Вы умеете вовремя дать дельный совет,
Лучше вас специалиста в вашей сфере нет,
С Днем психолога сегодня вас хотим поздравить,
Благодарность вам в стихах хотим отправить.
Протягиваете вы людям помощи свою ладонь,
И тушите умело вспыльчивый в душе огонь,
Пускай и вас поддерживает крепкое плечо друзей,
И теплотой укутывает уют родных семей.
Читайте такжеПсихолог объяснила, почему не всегда стоит быть "правильными"
***
Пускай твои клиенты всегда остаются довольны твоим профессиональным подходом к работе! Пусть искренность, доброта и многолетний опыт помогают тебе находить выход из всевозможных жизненных ситуаций и "лечат" душу других людей! Развивайся, иди вперед и оставайся таким компетентным психологом и открытым человеком!