Международный день секретаря 2019 – открытки и тексты

Международный день секретаря 2019 отмечается 24 апреля. Эта профессия входит в топ-5 самых востребованных профессий в мире, так что поздравления сегодня будут получать очень важные и нужные специалисты.

Читайте такжеПочти по Гоголю: под Киевом покойник назначен секретарем избиркомаДень секретаря в Украине отмечается в один день с мировым сообществом. А вот День секретаря в России 2019 празднуется в третью пятницу сентября, то есть в этом году это будет 20 сентября.

Международный день секретаря: поздравления в прозе

Ты – секретарь, ты – правая рука своего начальника, ты в курсе всего происходящего на фирме. От твоего профессионализма зависит работа фирмы, в общем. Как приятно иметь дело с такими людьми, как ты. Сегодня день секретаря. Мы искренне поздравляем тебя с праздником. Пусть хорошее настроение всегда сопровождает тебя по жизни. Пусть удача и везение будут твоими хорошими друзьями. Желаем тебе безоблачного счастья, чистой совести, радости и большой любви. Пусть Господь всегда оберегает тебя от неприятностей. Пусть заветная мечта станет реальностью.

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Сегодня мы празднуем день незаменимого сотрудника и помощника! Ведь секретарь по-настоящему права рука, поэтому желаем успехов в работе, карьерного роста, и пусть каждый день будет удачным!

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Поздравляем секретарей с профессиональным праздником, хотим пожелать Вам успешной трудовой деятельности в дружном коллективе, достижения поставленных задач, несокрушимого здоровья, уверенности и стабильности сегодня и всегда.

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Быть секретарем, значит полностью вникать в работу фирмы, нести ответственность за ее благополучие. Сегодня прекрасный праздник – день секретаря. Вся фирма сердечно тебя поздравляет и желает много – много счастья. Будь всегда такой молодой, умной и красивой, пусть работа приносит тебе только удовольствие. Пусть удача всегда сопровождает тебя по жизни, пусть на твоем пути встречаются надежные и верные друзья, Энтузиазма, оптимизма и хорошего настроения тебе всегда.

День секретаря: поздравления в стихах

Всегда внимательно ты вежлива и терпелива,

Всегда ответственна, серьезна и добра.

Наш секретарь, ты просто чудо-дива,

Проблем с тобой в работе не будет никогда.

С профессиональным праздником тебя я поздравляю,

Пусть дней счастливых будет много у тебя.

Пусть то о чем сейчас мечтаешь ты,

Сбывается, удач пусть будет без конца.

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Посетителям даря

Всю приветливость при входе,

На посту секретаря

Верно будни ты проводишь.

С днем профессии твоей

Поздравляю всей душою,

Расцветай и хорошей,

Просто будь сама собою!

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Читайте такжеПесков дал комментарий по поводу слов Путина о "пурге пресс-секретаря"Лицо прекрасное конторы,

И все зависит от тебя,

Сперва ведь судят по одежке,

Умеешь ты держать себя!

Ты Секретарь с заглавной буквы,

Всегда на диво хороша,

Тебя подруги очень любят,

Мужчины ж просто без ума!

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Секретарь иль офис-менеджер по-новому,

Ты на посту, к заданию всегда – готова ты.

Отправить факс и почту перебрать,

К шефу посетителей вежливо впустить.

С днем секретаря тебя поздравляю,

Терпения, удачи много я желаю.

Пускай тебе всегда во всем везет,

Пусть чистым, мирным будет над тобою небосвод.

День секретаря: привітання

Де скріпки і степлер, коли купити каву,

Кому подзвонити, де електрика носить -

Всі знаєш ти, фея, пурхаючи легко,

І в офісних стінах даруючи нам тепло.

У день цей осінній бажаємо тобі,

Щоб промінчики світла майоріли в душі,

Усмішка твоя не сходила з обличчя,

І радість, і щастя селила в серцях.

***

Вітаю, С Днем Секретаря, мила подружко! Ти спритно справляєшся зі всіма справами, незамінний помічник шефа, приймаєш активну участь у всіх заходах. Відпочинь хвилинку, дорога і присвяти хоч трішки часу собі. Я знаю за величезними справами, ховається пустотлива і весела дівчинка, яка жадає пригод. Так ось давай відзначимо твій день на всі 100%, адже ти моя улюблена і сама найкраща подружка!

***

Ти найважливіша людина на роботі,

Завжди ти на чеку, завжди в турботі.

Ти неприступно двері шефа охороняєш,

Лише за дзвінком всіх відвідувачів впускаєш.

Сьогодні відзначають день секретаря,

І я тебе поспішаю привітати.

Удача посміхається нехай тобі завжди,

І птах щастя крила для тебе розправить.

***

Ти наша бджілка, невтомна трудівниця, яка знає всі дані паперів, а також секрети своїх колег. Все тому що, тобі можна довірити абсолютно все. Ми тебе дуже цінуємо і любимо, і бажаємо подальших творчих успіхів. Залишайся такою ж талановитою і незамінною, рости по кар'єрних сходах і досягай поставлених цілей в одну мить і щоденно. Вітаємо з Днем Секретаря, твої шановні колеги!