Чудо-овощ, который поможет легко похудеть и уберет морщины

Помидоры способствуют похудению / Единственная

Теперь, чтобы похудеть, не обязательно составлять диетическое меню и часами заниматься в спортзале. Эксперты в области похудения нашли способ, который смело можно назвать одним из самых простых.

В основу этого простого способа быстро сбросить лишний вес заложено употребление популярного и доступного всем овоща. Тем не менее, специалисты настаивают, что этот чудо-овощ эффективно и быстро налаживает обмен веществ, помогая избавляться от лишнего веса.

Речь идет о томате. Ученые выяснили, что вещества, входящие в его состав, а именно фолиевая кислота и витамин С, принимают участие в выработке в организме гормона тирозина. Он играет ключевую роль в формировании обмена веществ и отвечает за стройность, регулируя количество жировой ткани.

Таким образом, помидоры благодаря набору вышеуказанных веществ, в плане похудения не имеет равных. Кроме того, этот вкусный овощ является малокалорийным – он содержит всего 18 ккал на 100 граммов.

Но это еще не все. В изучении полезных свойств томатов ученые пошли еще дальше и нашли у них еще ряд полезных свойств.

Как удалось узнать, помидоры способствуют омоложению кожи, они снижают шероховатость и глубину морщин за счет содержащегося в них ликопена, который повышает выработку в организме проколлагена.

Тем не менее, надеяться только на помидоры нельзя - врачи советуют также придерживаться правил здорового питания, пишет u-f.ru.

Напомним, ранее диетолог рассказала, как правильно похудеть к лету.

Также ранее диетолог сообщила, что при похудении самой большой проблемой является еда — занятия спортом не помогут активно сбросить вес, пока человек потребляет огромное количество пищи.