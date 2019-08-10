Разное варенье и джем из абрикос: самые вкусные пошаговые рецепты

10 августа 2019, 16:39

Абрикосовое варенье недолго готовится, и понадобятся очень простые ингредиенты.

Варенье из абрикос — Абрикосовое варенье можно быстро приготовить
Абрикосовое варенье можно быстро приготовить / Скриншот видео с youtube.com

Абрикос — полезный и некалорийный фрукт, из него можно приготовить варенье и джем, а также использовать в качестве начинки для пирогов.

Главред решил узнать, как приготовить разное варенье из абрикос и джем, и собрал самые вкусные пошаговые рецепты.

Абрикосовое варенье, рецепт №1

Абрикосовое варенье дольками

Ингредиенты:

  • 1 кг абрикос;
  • 1 кг сахара;
  • 2-3 столовые ложки сока лимона;
  • 4 столовые ложки воды.

Как приготовить варенье из абрикос дольками

Влейте в сковороду воду, разломайте абрикосы пополам, вытащите косточки и положите фрукты на сковороду. Поставьте сковороду на средний огонь и подождите, пока абрикосы закипят. Когда абрикосы закипят, уменьшите огонь и не перемешивайте их, а аккуратно перемещайте по сковороде.

Абрикосы должны пустить сок и покипеть на протяжении 5 минут. Через 5 минут влейте лимонный сок, разделите 1 кг сахара на три порции и по очереди всыпьте в сковороду.

Читайте такжеВаренье из малины с целыми ягодами, без варки и пятиминутка: самые простые рецептыВсыпайте одну порцию сахара, передвигайте абрикосы, подождите, пока он растает, и тогда всыпайте следующую порцию.

Доведите фрукты до кипения (можно немного увеличить огонь) и варите абрикосовое варенье дольками 8-10 минут. Варенье не должно сильно кипеть.

Такое варенье нужно остывшим разливать в стерилизованные банки и закрывать их стерилизованными крышками после. Варенье из абрикос дольками можно хранить даже в шкафу на кухне.

Абрикосовое варенье дольками — фото этапов приготовления

  • Абрикосовое варенье дольками быстро готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Варенье из абрикос дольками быстро готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Абрикосовое варенье дольками быстро готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Варенье из абрикос дольками быстро готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Варенье из абрикос дольками быстро готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Абрикосовое варенье дольками быстро готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Варенье из абрикос дольками быстро готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Абрикосовое варенье дольками быстро готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Варенье из абрикос дольками быстро готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Абрикосовое варенье дольками быстро готовится Скриншот видео с youtube.com

Абрикосовое варенье, рецепт №2

Абрикосовое варенье с апельсином

Ингредиенты: 

  • 1,5 кг абрикос (спелые, но не переспевшие);
  • 1 кг сахара;
  • 1 апельсин.

Как сварить абрикосовое варенье с апельсином

Разделите абрикосы пополам и уберите косточки. Если абрикосы крупные, то половинку нужно разрезать пополам. Порежьте апельсин дольками, удалите косточки и разрежьте дольки пополам. Измельчите апельсин в блендере. 

Возьмите кастрюлю с толстым дном и выложите в нее шарами ингредиенты для варенья: абрикосы — сахар — апельсин. После этого оставьте ингредиенты постоять в кастрюле на протяжении 2 часов, но периодически их встряхивайте. Через 2 часа, когда фрукты пустят сок, поставьте кастрюлю на небольшой огонь, доведите абрикосовое варенье с апельсином до кипения и снимите пену.

Потом выключите огонь и отставьте варенье на несколько часов. Позже снова доведите варенье до кипения, снимите пену и отставьте его на несколько часов.

Через несколько часов доведите варенье из абрикос до кипения, проварите 5 минут на маленьком огне и горячим разлейте в стерилизованные банки и закройте стерилизованными крышками. Переверните банки и укутайте до полного остывания.

Абрикосовое варенье с апельсином — фото этапов приготовления

  • Абрикосовое варенье с апельсином достаточно долго готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Абрикосовое варенье с апельсином достаточно долго готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Абрикосовое варенье с апельсином достаточно долго готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Абрикосовое варенье с апельсином достаточно долго готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Абрикосовое варенье с апельсином достаточно долго готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Абрикосовое варенье с апельсином достаточно долго готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Абрикосовое варенье с апельсином достаточно долго готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Абрикосовое варенье с апельсином достаточно долго готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Абрикосовое варенье с апельсином достаточно долго готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Абрикосовое варенье с апельсином достаточно долго готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Абрикосовое варенье с апельсином достаточно долго готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Абрикосовое варенье с апельсином достаточно долго готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Абрикосовое варенье с апельсином достаточно долго готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Абрикосовое варенье с апельсином достаточно долго готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Абрикосовое варенье с апельсином достаточно долго готовится Скриншот видео с youtube.com

Джем из абрикос

Ингредиенты:

  • 2 кг очень спелых, мягких абрикос;
  • 1,8 кг сахара;
  • 0,5 чайной ложки лимонной кислоты.

Как сварить джем из абрикос

Удалите из абрикос косточки, переложите фрукты в кастрюлю и измельчите их погружным блендером, чтобы получилось пюре.

Поставьте кастрюлю на небольшой огонь и, постоянно помешивая, доведите пюре до кипения. После закипания постоянно помешивайте пюре, его нужно уварить. Уваривание пюре занимает от 40 минут до часа, все зависит от сочности абрикос. Абрикосовое пюре должно стать густым — увариться приблизительно на треть. 

Читайте такжеВкуснейшее варенье из шелковицы на зиму: простой рецептПотом добавьте половину необходимого количества сахара, все перемешайте и всыпьте оставшуюся часть сахара.

Увеличьте огонь, постоянно помешивайте джем из абрикос и доведите его до кипения. Добавьте лимонную кислоту и снова все перемешайте.

Когда джем закипит — проварите его 3-5 минут, уберите с огня и снимите с него пену. Горячий джем разлейте по банками.

Джем из абрикос — фото этапов приготовления

  • Джем из абрикос достаточно быстро готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Джем из абрикос достаточно быстро готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Джем из абрикос достаточно быстро готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Джем из абрикос достаточно быстро готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Джем из абрикос достаточно быстро готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Джем из абрикос достаточно быстро готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Джем из абрикос достаточно быстро готовится Скриншот видео с youtube.com

В Сети есть много рецептов приготовления пирогов с абрикосами. Предлагаем вашему вниманию видео с пошаговым рецептом, которое собрало почти 1 млн просмотров.

Пирог с абрикосами, рецепт

Абрикос — калорийность и польза

В 100 г абрикосов содержится чуть больше 40 ккал. В абрикосах есть разные витамины и минералы, в частности, они содержат много витамина А, витамина С, алюминия, меди, калия, кальция и фосфора.

Витамин А позитивно влияет на состояние кожи. Железо принимает участие в синтезе гемоглобина, а калий приводит в норму работу сердечно-сосудистой системы, снижает давление.

Благодаря наличию кальция абрикос укрепляет кости, также плоды способствуют выведению соли из организма. Высокое содержание фосфора может помочь активизировать процессы мозга, в частности, улучшать память.

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