"24 августа будет очень горячим": россияне задумали "День Х" для Украине - прогноз

Астролог Ангелина Вакулина рассказала Главреду, какие города могут оказаться в опасности на День независимости и что ждать до конца лета.

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Война в Украине прогноз астролога / Коллаж Главред, фото 43 Отдельная Артиллерийская Бригада имени гетмана Тараса Трясила, pixabay

День флага Украины и День Независимости будет очень напряженным. Как рассказала астролог Ангелина Вакулина в эксклюзивном комментарии Главреду, в "День Х", 23 и 24 августа россияне готовят атаку.

"К сожалению есть шанс обстрелов больниц, школ, садиков. Обстрелы в мирных местах не закончились, активные недели, даже не дни ещё будут", - сказала Вакулина.

По словам астролога, весь август будет тяжелым.

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"Весь месяц будет горячим для Украины. Киев, особенно центральные районы, где есть администрации и исторические памятки. Также Днепр, Львов и Одесса с ночи 23 августа очень напряженные аспекты - а значит могут быть прилеты", - отметила астролог в комментарии Главреду.

Кто такая Ангелина Вакулина Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

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Что ждет Украину в День Независимости - прогноз

"23-24 августа в тревогу обязательно прятаться в укрытие В опасности самые посещаемые ТЦ. Тоже могут бить точечно, или аквапарк, кино. Особенно там, где весело детям", - отметила Вакулина.

Какие города Украины в опасности

"Опасность для городов: Киев и область, Харьков, Сумы, Черкассы, Николаев, Запорожье и вся Западная Украина. Прилеты с жертвами. Попадание и повреждение инфраструктуры", - сообщила она.

Нового наступления РФ не будет?

"В дальнейшем будут провокационные вбросы и запугивания о наступлении со стороны Беларуси. Про наступление на Киев, Харьков, это всё только вбросы. Наступлений не будет", - сообщила она.

При этом, по словам Вакулиной, будет много вбросов относительно ЗАЭС.

"Ждём очень много фальш новостей и вбросов относительно ЗАЭС. Они могут повредить не саму станцию, но очень похожий объект. Кроме того, будут новости по наступления осенью", - добавила Вакулина.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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