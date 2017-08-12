Истории бойцов АТО. Как мирный строитель стал наводчиком "Урагана"

12 августа 2017, 06:56

У парня было очень ответственное дело — точно попадать, чтобы мирные не пострадали.

РСЗО "Ураган" украинских Вооруженных сил

Практически в наши объятия выпрыгнул из вагона подарочек к Пасхе — командир расчета системы залпового огня "Ураган" по имени Саша, Сашка, в недалеком прошлом инженер-строитель. Он сразу так и представился. Со званием, должностью, именем и поздравлениями с наступающим праздником.

— Можно, можно поздравлять, служба-то уже вовсю! Я вообще не сильно заморачиваюсь по этому поводу. Радоваться надо пока живем. Всему и всегда. Правда же?

Даже если бы это было неправдой, ответить отрицательно замечательной улыбке парня никак не хотелось.

— Правда, Саша! "Ураганщик", значит.

— Так точно, девчонки! Хотя начинал с битой.

— В смысле?

— С бейсбольной. Вся моя родня и я вместе с ними из крайнего села нашей Днепропетровской области. Сами понимаете, кто к нам поначалу заскакивал. Мы с пацанами брали все имеющееся в арсенале оружие в виде бит, ломов, лопат, вил и выходили оборонять село. Все по-настоящему! Окапывались, мешками со щебенкой загораживались, засады устраивали и облавы. Короче, молотили мы этих бандитов пришлых, как последний раз. Сам я мухи в жизни не обидел, а тут понял, что если хоть одного пущу к себе в село, то грош мне цена. И у нас получилось! Потом волонтерством занимался, помогал всем, чем мог. Местные такие посылки собирали на фронт, закачаешься. Я отвозил. Потом технику ремонтировали с утра до ночи и я влюбился. В артиллерию, девчонки! Это же надо так рассчитать и учесть все, чтобы невидимую цель поразить. Моё строительное образование очень пришлось кстати. Любил я математику и учился на факультете "Промышленное и гражданское строительство", так что сами понимаете, склонность имел. Мы можем остановиться? Я колы хотел к празднику купить. Привычка дурная пить ее, но нравится, ничего поделать с собой не могу. Спиртного совсем не употребляю, а с колой веселее. Тем более паску вы мне дали, отметить же хочется!

— Паски дочка пекла. Сказала вам передать.

— Откуда она меня знает?

— Нет. Не знает.))) Сказала отдать солдату, которого буду везти.

— А вдруг бы я ей не понравился?

— Такого просто не могло быть. Саша, а как вы поняли, что не хотите всяких "республик" и бредовых образований?

— О чем вы! Никак не понимал! Это же в одну секунду происходит. Сердце чувствует! Я в городе работал, специализировался на фундаментах зданий, людям жизнь украшать хотел, а эти несли черноту. Они к нам пришли, когда я в отпуске был. Мы объект как раз завершили, и я поехал в село картошку помогать садить, а тут такое. Всю жизнь у нас у всех отобрать могли, а вы говорите!

— Сложно на "Урагане"?

— Ответственно очень. Попадать надо точно, чтобы мирные не страдали.

— Мирные ли?

— Разные, конечно. Но будем считать, что мирные, раз оружие в руки не берут. Мы сами в поле стоим, мало того, в низине, каждую ночь ДРГшники лазят и фотографируют наши позиции. По-моему, по именам всех уже знают, но близко не подходят. Боятся, сволочи.

— Высоту занять не получается пока?

— Да заняли, но орудия туда не выводим, только посты расставили и наблюдаем.

— Ясно. Вы запах слышите?

— Да. Лес всегда весной так пахнет. У нас лагерь институтский недалеко отсюда, и я очень любил эти места. Хорошо, что именно здесь буду лечиться, хорошо, что приехал, хорошо, что вы меня встретили, хорошо, что праздник, в общем все хорошо. Надолго я тут не задержусь, мне побыстрее возвращаться надо, у нас напряженка с артиллеристами, слышали, наверное, вдобавок я очень люблю свою профессию.

— Бывает же, что нужна какая-то помощь или тяжело психологически.

— Бывает. Когда товарищей теряю. А в остальном нет. Я стою на своей земле, защищаю семью свою нынешнюю и будущую. Знаю, что делаю. Посмотрите какой потрясающий рюкзак мне бабуля на Новый год подарила. Три пенсии собирала, чтобы купить. Я ругался страшно, а внутри заливался счастьем. Вот вам и вся реабилитация. Счастливо и с праздником, может встретимся еще. Запомнили меня? Саша. "Ураганщик".

P.S.  Волонтер Анна Теряник из Днепра практически с самого начала войны на Донбассе развозила раненых бойцов по госпиталям. За это время попутчиками Ани и ее друзей стали более тысячи человек, увидевших войну в лицо, а она записывала их разговоры в пути.

Так родились сборники рассказов "Наши. Путевые заметки 2.0 " и "Попутчики. Книга о жизни, мечты и любви в сложные времена". Ищите их в Днепре: "Книгарня Є", книжный магазин-кафе "Черная ящерица" и книжный магазин по улице Василия Чапленко (бывшая Фрунзе). В Киеве — "Книгарня Є". В Сети — Lira.dp.ua и BizLit.com.ua.

А если хотите помочь Анне в эвакуации украинских военных из зоны АТО или других вопросах, обращайтесь на ее страницу в Facebook.

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волонтер ураган РСЗО наводчик Теряник
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