"Телебачення" в Крыму, или Попытка вернуть умы крымчан в Украину

Из Чонгара Херсонской области Киев начал трансляцию украинских телеканалов на оккупированный Крым. Пока что — в тестовом режиме, однако с 1 сентября уже заработает в стандартном, сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

По его словам, на территорию северного Крыма "в стандарте DVB-T2 транслируются UA:Крым (НСТУ), 5 канал, Прямой канал (Тонис), ICTV и "Черноморская ТРК", а также идет подготовка к созданию еще одного мультиплекса, в который войдут еще пять украинских телеканалов.

"Прошу земляков, проживающих в Яны Капу (Красноперекопске), Джанкое, Красноперекопском и Джанкойском районах, направлять свои цифровые антенны на Чонгар, ловить сигнал и фиксировать украинское вещание на видео", — призвал Костинский.

Эксперты считают начало украинского вещания на Крым позитивным фактом, однако отмечают, что не стоит его переоценивать, поскольку многое будет зависеть от содержания передач этих телеканалов, будет ли оно соответствовать интересам и запросам крымчан.

А, кроме того, подчеркивают эксперты, деятельность российских СМИ в оккупированном Крыму активнее, а пропаганда — мощнее, нежели нынешняя попытка украинской стороны донести свою информацию жителям полуострова. К тому же, как известно, в Крыму неподалеку от Джанкоя Россия планирует построить телебашню, чтобы противодействовать сигналу украинской башни в Чонгаре.

Эксперты рассказали "Главреду", каково значение начала украинского вещания на Крым, откликнутся ли крымчане на призыв Костинского "направлять антенны на Чонгар и ловить сигнал", а также поможет ли это Украине вернуть умы жителей полуострова.

Политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко:

Украинское вещание на Крым не поможет бороться за умы крымчан, потому что на полуострове свой социокультурный ландшафт, в котором господствует российская культура, российские средства массовой информации и российская пропаганда. А для тех крымчан, кому это могло бы помочь или быть полезным (например, крымским татарам), нужно специализированное вещание.

Но этот шаг важен в другом смысле — он поможет оценить, насколько мы не подготовлены к восприятию Крыма и крымских проблем. Что бы ни говорили, но во многом успех России объясняется не действиями ГРУ, не слабостью и страхом украинских политиков, которые отдали Крым, а, прежде всего, отсутствием на протяжении всей истории независимой Украины крымской политики. Украина не знает, что делать с Крымом: так было в 1991 году, так было и в 2000-м, мы не знаем и сейчас, что делать с Крымом, и не знаем, что с ним делать после возвращения в Украину.

Начало этого вещания должно показать слабость наших интеллектуальных позиций и заставить разрабатывать специальную крымскую программу вещания.

К тому же, Россия наверняка будет пытаться "глушить" украинские каналы. Идет война, поэтому естественно, что все, что идет от имени или из источников врага, будет подавляться (как со стороны Украины, так и со стороны России). И делаться это будет не потому, что это вещание будет раздражать россиян или как-то на кого-то влиять. А потому что все, что делает, враг должно уничтожаться. Точно так же и Украине необходимо бороться с "пятой колонной" в отечественных СМИ.

Директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина:

Начало трансляции украинских каналов на Крым — это, безусловно, позитивный факт, потому что дает Украине возможность влияния на население полуострова, которой раньше не было.

Но насколько это вещание будет эффективным и влиятельным, конечно же, будет зависеть от содержания, контента. То есть важно, насколько программа, которая будет вещаться на Крым, будет отвечать запросам жителей оккупированных территорий. К сожалению, мы не знаем этих запросов, так как провести объективное социологическое исследование очень трудно. Какую-то информацию, возможно, могут дать люди, которые живут на полуострове. Но в любом случае нужно понимать, что именно людям интересно, то есть информация должна отвечать их запросам и интересам.

Например, в Донецкой области долго боролись за то, чтобы установить вышку на горе Карачун. Этого добились, вышку поставили, чтобы можно было и на оккупированную территорию транслировать украинские каналы. А авторитетные люди спрашивали: "Ну, и что они увидят?". С одной стороны, жители этих территорий будут видеть, какая Украина плохая, по российскому телевидению, а с другой — какая Россия плохая, по украинскому ТВ. Поэтому вопрос в том, что будут им транслировать, и насколько этот контент будет отвечать потребностям этих людей.

Однако не стоит и преувеличивать значение этого действия. Потому что со стороны России агитация гораздо мощнее. Лучшей агитацией для крымчан, вызывающей стремление вернуться в состав Украины, будет улучшение жизни в нашей стране. Потому что самым влиятельным каналом информации (о чем свидетельствуют и социологические опросы) является передача от человека к человеку. Ведь у многих крымчан в Украине остались родственники, знакомые, они общаются и переписываются по Интернету и сейчас. Для жителей Крыма будет существенным тот факт, насколько привлекательной будет жизнь в Украине.

Но, повторюсь, само по себе начало украинского вещания на Крым — это позитив. Это будет праздником для оставшихся в Крыму проукраински настроенных людей, которым просто больше некуда деться по разным обстоятельствам, в том числе и люди старшего возраста. Есть — и яростно-пророссийские люди, которые все равно не будут смотреть украинские телеканалы. И есть немало тех, которым все равно с кем, лишь бы было лучше. Из них часть граждан просто будут бояться смотреть украинское телевидение. Ведь ситуация в Крыму еще хуже, чем в Донецке: там активно работают соответствующие службы, поэтому население просто будет бояться смотреть украинские телеканалы, чтобы их не заподозрили в симпатии к Украине. А часть таковых будет понемножку ловить и украинские каналы, потому что будет просто интересно.

Так что это факт позитивный, но его значение не стоит преувеличивать.

Россия может попробовать бороться с этим вещанием. Но еще в советские времена боролись с разными "голосами Америки" и прочими, но людей в Советском Союзе это еще больше настраивало на то, чтобы эти "голоса" ловить и слушать — мол, если нельзя, значит, нужно. Запретный плод сладок.

Политолог Владимир Цибулько:

Начало украинского вещания на Крым из Чонгара — это всего лишь один из элементов борьбы за умы крымчан. Он будет действовать наряду с другими: получение Украиной безвизового режима с ЕС, действие механизма защиты прав отдельного гражданина и т.д. В то время как в Крыму тотальный контроль военных и превращение полуострова в военную базу. Сейчас посредством международных институтов и информационных механизмов Украина борется за права крымчан.

Безусловно, крымское население мало информировано о реальном положении вещей. В Крыму — тотальная ложь оккупанта и страх перед Украиной у местного населения. Беда в том, что оккупационная пропаганда делает виновными в результатах референдума всех крымчан и нагнетает страх коллективной ответственности. Поэтому Украине необходимо информационно работать на Крым, поскольку интернет-вещание — это хорошо, но все же необходимо налаживать и FM-вещание, осуществлять телевизионные трансляции.

Большинство крымчан, которые пользуются Интернетом, и до того могли черпать информацию из украинских источников. Но это делают только те, кому это нужно. Те, кому это не нужно, живут по принципу "верю или не верю", поэтому проверять различные информационные источники они вряд ли будут. Это своего рода внутренний компромисс с оккупантом, чтобы как-то пережить непростое время. К тому же, при таком прессинге, который устроили оккупационные власти, люди просто стараются просто не выказывать никаких эмоций и симпатий в адрес Украины, поскольку это опасно и рискованно.

В данной ситуации важно снять эксплуатацию оккупантом вины крымчан за тот психоз — за "референдум". Ведь, по сути, большинство крымчан не виноваты в том, что Россия в свое время организовала и провела этот "референдум", на котором и явки-то не было такой, как говорили российские СМИ. Все понимают, что в правовом плане этот "референдум" был никчемным. Но такое прививание "стокгольмского синдрома" с помощью оккупационных СМИ происходит.

Поэтому Украине необходимо максимально информировать крымчан, чтобы они понимали, что Украина в любой момент открыта для них: они могут переезжать на материковую часть, переселяться, восстанавливать документы, получать паспорта и т.д. В этом плане нам нужно снимать всяческие подозрения и нагнетание истерии.

В любом случае, телевизионное вещание — это лишь дополнение к Интернету. Да, в Крыму качество Интернета не так уж высоко, но все равно у тамошних людей сохраняется возможность находить необходимую им информацию. Поэтому телевизионное вещание и радиосигнал — это всего лишь дополнительное обеспечение пересылки сигнала крымчанам.