Синоптик прогнозирует самую холодную ночь в Киеве

Ночью, 7 сентября, Киев будет одним из самых холодных городов Украины.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"В Киеве, включая всю северную часть, температура воздуха снизится до +7...9ºС", — пишет Диденко.

Однако уже 7 сентября потеплеет до +15...17ºС. Возможен небольшой дождь.

В общем погода этой ночью в Украине будет колебаться в пределах +9...14ºС.

Завтра в большинстве регионов Украины уже ожидается потепление.

"На юге, востоке и в большинстве центральных областей в течение дня будет комфортная температура воздуха, +18...24ºС, в южной части местами до +25...26ºС", — пишет синоптик.

На западе и в северных областях еще будет прохладно, +14...18ºС. Ожидаются дожди.

Напомним, ранее Диденко сообщала, что 11-12 сентября, в Украину временно "вернется лето" — вероятна тридцатиградусная жара.

Погодные катаклизмы, которые выпали на долю Западной Украины, является пиком циклона, который пришел из Европы и уже покидает Украину. Он через Беларусь направляется дальше на север.

За собой он тянет атмосферный фронт — дожди, грозы и похолодание. Граница этого фронта пройдет Сумщиной, поэтому коснется ухудшение погоды всех регионов на запад от Сум. Там возможны небольшие дожди, местами с грозами, а вот до восточных регионов осадки не дойдут.