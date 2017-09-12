Боевики ДНР готовят провокацию: хотят обстрелять Донецк из пушек и обвинить ВСУ

Командование российских оккупационных войск готовится к очередной провокации, чтобы обвинить силы АТО в нарушении Минских договоренностей.

Об этом Главное управление разведки Минобороны сообщаетна своей странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, оккупанты планируют обстрелять окрестности Донецка и обвинить в этом военнослужащих ВСУ. В рамках подготовки таких действий в Петровском районе Донецка наблюдается усиление и увеличение количества патрулей т.н. "силовых структур" ДНР, особенно во время комендантского часа.

Основной задачей патрулирования является задержание возможных свидетелей перемещения минометов и артиллерийских систем противника в сторону Марьинки (контролируемой силами АТО), которые будут задействованы в ходе запланированных провокаций, добавили в ГУР МОУ.

Месяцем ранее "Главред" сообщал, что боевики обстреливали позиции ВСУ и готовили теракты против наблюдателей ОБСЕ.