Под Авдеевкой "бандеровцы" уничтожили четырех боевиков — соцсети

Пока силы антитеррористической операции на Донбассе соблюдают "школьное перемирие", боевики продолжают нести тяжелые потери в районе Авдеевки и Ясиноватой.

В ночь на четверг, 14 сентября, террористы в "неравном бою" потеряли убитыми 4 человека.

Об этом на своей странице в соцсетях сообщает боевик из 5-й отдельной мотострелковой бригады ДНР (Макеевка) Сергей Спатар, традиционно обвиняющий мифических "бандеровцев" в смерти террористов.

Любопытно, что сын Спатаря — Сергей Спатарь-младший (позывной "Физрук") тоже служил в рядах боевиков и погиб на Крещение, 19 января 2016 года, когда пьяным прыгнул в прорубь.