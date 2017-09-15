Главный тюремщик юга Украины ответит за пытки заключенных в Одесском СИЗО

В четверг, 14 сентября, исполняющему обязанности начальника Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции было сообщено о подозрении в организации пыток арестантов.

Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил на своей странице в Facebook.

"Критическая ситуация в Одесском СИЗО, где подсудимым была убита работница учреждения, а руководство пенитенциарной службы организовало массовое избиение удерживаемых, что стало последней каплей", — отметил Луценко.

Согласно информации на сайте Южного управления по исполнению уголовных наказаний, и.о. начальника управления является Анатолий Ковтун.

Ранее "Главред" сообщал, что Минюст проводит служебное расследование в связи с заявлениями об избиении заключенных Одесского СИЗО после убийства женщины-инспектора. В частности, проводится проверка в отношении сотрудников СИЗО, которые принимали участие в обысках, во время которых 18 августа якобы были избиты арестанты.

17 августа в Одесском СИЗО 39-летний арестант убил и расчленил сотрудницу изолятора. Арестант, подозреваемый в совершении преступления, практически бесконтрольно проживал не в камере, а в хозяйственном блоке, куда заманил жертву.