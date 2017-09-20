Депутат-"радикал" задержан по подозрению в убийстве свободовца

Депутата от "Радикальной партии Ляшко" Хачатура Хачатряна задержали по подозрению в убийстве главы фракции ВО "Свобода" в Миргородском городском совете Полтавской области Олега Супруненко.

Об этом сам лидер "радикалов" Олег Ляшко сообщил на своей странице в Facebook.

"Пока обстоятельства уголовного дела мне до конца не известны. Но я уже неоднократно заявлял, что ни при каких обстоятельствах не буду прикрывать преступников, если они виноваты", — пишет он.

Ляшко требует от Хачатряна сложить мандат и предстать перед судом.

"Все причастные к этому бесчеловечному преступлению, должны быть сурово наказаны", — говорится в сообщении Ляшко.

По данным "Свободы", 12 июля на Супруненко напали неизвестные в масках и нанесли ему тяжелые ранения: серьезные травмы головы и многочисленные переломы, после чего покинули пострадавшего в бессознательном состоянии на обочине.

Стоит отметить, что неизвестные напали на "свободовца", когда он возвращался с работы ночью. Депутат получил травмы головы и многочисленные переломы. Его оставили в бессознательном состоянии на обочине. 26 дней он находился в реанимации, Однако, 7 августа умер.