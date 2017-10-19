Полиция требует от протестующих под Радой вернуть щиты Нацгвардии

Полиция требует от митингующих под Верховной Радой в Киеве вернуть щиты Нацгвардии, оставшиеся у участников акции, поскольку несанкционированное завладение государственным имуществом квалифицируется как кража.

Об этом сказал в четверг в беседе с журналистами спикер МВД Артем Шевченко, сообщает Укринформ.

"Еще есть жесткое требование к митингующим — вернуть государственное имущество. Это щиты Нацгвардии, часть из которых были изъяты вчера, а часть еще осталась у них. Они завладели этим имуществом, чем создали состав уголовного преступления с признаками статьи 186 УК (грабеж). Щиты в тот день как раз не использовались против них, а просто были сложены в одном из переулков. Митингующие решили ими завладеть, чем совершили преступление. Теперь ведутся переговоры, чтобы они вернули имущество. Надеемся, что вернут ту часть, которая у них осталась", — подчеркнул Шевченко.

По его словам, правительственный квартал в настоящее время охраняют около 3 тысяч работников правоохранительных органов. Полицейские и нацгвардейцы готовы к любому развитию событий во время проведения акции у стен Верховной Рады, поскольку есть информация о вероятности провокаций с использованием оружия. Однако, он надеется, что акция все же пройдет мирно.

"Есть информация о вероятности провокаций с использованием оружия. Именно на это направлена деятельность правоохранительных органов, чтобы не допустить проникновения оружия в периметр этой акции. Вероятность такая есть, и риски такие есть. Работники правоохранительных органов готовы к любому развитию событий. Но не настроены на противоречия, конфликт или силовые действия ", — сказал Шевченко.

Он призвал митингующих спокойно проходить контроль, а не приносить на территорию проведения акции запрещенные предметы и не провоцировать опасных ситуаций.

"Все остальное могут делать. Все свободно могут пройти. Не приносите только оружие, не провоцируйте конфликт, не штурмуйте силовиков, и можете быть здесь сколько угодно", — отметил он.

Напомним, 17 октября во время массовых акций протеста митингующие захватили часть щитов Нацгвардии, в результате чего возникли столкновения. 18 октября полицейским удалось вернуть часть щитов. Однако не обошлось при этом без столкновений, силовикам пришлось применять слезоточивый газ.

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