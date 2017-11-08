В ДНР боевики недовольны вербовкой на войну в Сирию и приездом российских журналистов

Боевики террористической "Донецкой народной республики" (ДНР) выражают недовольство вербовкой на войну в Сирию и появлением в их тылу российских съемочных групп и журналистов.

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук в Facebook.

"В отдельных подразделениях "1-го АК ДНР" сотрудники "МГБ ДНР" ("военная контрразведка") фиксируют "недовольство, высказываемое в частных беседах" среди боевиков по поводу их вербовки "на Сирию".

В частности, раздражение высказывают в основном боевики из числа местного населения, которых вербуют наравне с российскими наемниками", — пишет эксперт.

"По мнению недовольных, говорит Тымчук, недопустимо "откомандировывать" в Сирию личный состав из и без того неукомплектованных подразделений в то время, когда "в любой момент можно ожидать масштабное наступление ВСУ".

Он также отметил еще один предмет недовольства местных боевиков.

"В частности, в подразделениях "1-го АК" в тактическом тылу, "МГБ ДНР" фиксирует "появление на ряде участков съемочных групп и журналистов российских/пророссийских СМИ, перед которыми поставлена задача фиксировать "варварские обстрелы" мирного населения со стороны ВСУ".

По словам Тымчука, "местные боевики понимают, что такая активность пропагандистских СМИ может означать появление приказов командования оккупантов на обстрелы населенных пунктов (в т.ч. из тяжелых вооружений) на территории, контролируемой самими оккупантами, что поддерживают далеко не все боевики из числа местных жителей".

Напомним, ранее в разведке Минобороны сообщали, что в ЛДНР боевики бросают "службу" из-за безденежья, идут в наемники на сирийскую войну.