Фотосессия на надгробиях. На Львовщине школьницы устроили вечеринку на кладбище

Во Львовской области три школьницы из Новояворовска на Хэллоуин устроили вечеринку на кладбище и выложили в соцсети фотографии с бутылками пива, сигаретами и танцами, фотосессия на надгробиях потрясла весь город.

Об этом пишет ТСН.

В то же время издание уточнило, что возмущенные люди нашли профили девушек в соцсетях и выяснили, что им по 15 лет, они местные, учатся в 10-м классе, но в разных школах.

"Ребенок в школу не явился… в школу приходила мама, представитель службы по делам детей. Родители поражены, они этого не ожидали. У ребенка есть задатки к обучению, но она не посещала школу", — рассказала заместитель директора по воспитательной работе школы города Новояворовск Ирина Пинчук об одной из них.

Учителя удивляются, как дети из хороших семей могли такое совершить. "Она воспитывается в полноценный семье, есть отец и мать. Мама сейчас в Польше, отец был сегодня в школе, давал объяснения. В этот день он был в ночной смене на работе", — заявила директор общеобразовательной школы №3 Владимир Гирка.

Правоохранители признаков преступления в действиях молодежи пока не видят, нет признаков вандализма, а с родителями школьниц будет проведена профилактическая беседа.

Напомним, в мае в Киеве на Байковом кладбище украли бронзовый бюст с могилы одного из основателей украинского национализма — Николая Михновского. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Видео: ТСН