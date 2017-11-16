Попытка номер шесть. Рада сделала на католическое Рождество выходной

Верховная Рада приняла законопроект "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины" относительно праздничных и нерабочих дней" (№5496), которым 25 декабря — отмечается католическое Рождество Христово — определено выходным.

Об этом пишет УНИАН.

Агентство уточнило, что такое решение поддержали 238 народных избранников, но после пяти провальных голосований за документ.

Позже председатель парламента Андрей Парубий предложил исключить 2 мая (День международной солидарности трудящихся) из перечня праздничных и нерабочих дней, инициативу поддержали нардепы. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Напомним, 14 ноября Рада приняла президентский законопроект о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности (№7117). Узнать больше о документе можно здесь.