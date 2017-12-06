В интернете опубликовали фото новой "самой красивой девочки в мире"

6-летняя девочка работает с модельным агентством и является "лицом" нескольких брендов.
В Великобритании журналисты провозгласили 6-летнюю жительницу РФ Анастасию Князеву "самой красивой девочкой в мире".
Такое сообщение опубликовало издание "The Daily Mail".
По словам журналистов, девушка покорила интернет-пользователей своей кукольной внешностью и большими голубыми глазами.
6-летняя Анастасия работает на одно из российских модельных агентств и является "лицом" нескольких брендов. На Instagram-страницу, которую ведет мать девочки, подписаны более 500 тысяч человек. Там публикуются как снимки с фотосессий маленькой модели, так и повседневные фотографии.