В интернете опубликовали фото новой "самой красивой девочки в мире"

В Великобритании журналисты провозгласили 6-летнюю жительницу РФ Анастасию Князеву "самой красивой девочкой в мире".

Такое сообщение опубликовало издание "The Daily Mail".

По словам журналистов, девушка покорила интернет-пользователей своей кукольной внешностью и большими голубыми глазами.

6-летняя Анастасия работает на одно из российских модельных агентств и является "лицом" нескольких брендов. На Instagram-страницу, которую ведет мать девочки, подписаны более 500 тысяч человек. Там публикуются как снимки с фотосессий маленькой модели, так и повседневные фотографии.