Сильные снегопады оставили жителей Украины без подарков в День Святого Николая

В связи со сложными погодными условиями и проблемами на дорогах возможны задержки в доставке почты в восьми областях Украины.

Как сообщает пресс-служба Укрпочты, задержки возможны в Винницкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Хмельницкой и Херсонской областях.

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Непогода затронула не только жителей Украины, с задержкой отправляются международные почтовые отправления из аэропорта Борисполь в страны назначения.

Напомним, спасатели уже назвали число оставшихся без света из-за непогоды населенных пунктов.