День зимнего солнцестояния 2017: традиции, ритуалы и гадания

21 декабря 2017, 12:15

Во многих культурах день солнцестояния — как зимний, так и летний — имел особое значение.

Сегодня, 21 декабря 2017 года, наступает день зимнего солнцестояния. В этот день проводились ритуалы, нацеленные на получение хорошего урожая в будущем году. Считается, что все, что в ближайшие три дня нами будет сказано вслух и сделано, отразится на нашей жизни в следующем году.

Это самый короткий день в году, который будет продолжаться менее 7 часов, а ночь — более 17 часов, пишет Страна.

Зимой Земля отклонена по направлению от Солнца, что и обуславливает похолодание и смену сезонов, а в день солнцестояния наклон оси вращения Земли принимает самое большое значение. Соответственно, солнце занимает над горизонтом самое низкое положение.

После зимнего солнцестояния длина светового дня постепенно начинает увеличиваться, то есть солнце всходит утром раньше, а садится вечером позже. Это продолжается вплоть до летнего солнцестояния 20-21 июня. Тогда длина дня снова начинает идти на убыль.

Астрономы считают день зимнего солнцестояния началом астрономической зимы. Следующий за ним день будет длиннее на три секунды, а к Новому году длина светового дня станет больше на 6 минут.

В Киеве завтра восход Солнца ожидается в 7.56 утра, заход — в 15.56.

Во многих культурах день солнцестояния – как зимний, так и летний — имел особое значение. Зимой праздновали возрождение Солнца, которое с этого дня все больше и больше присутствует на небе.

Солнце с завтрашнего дня постепенно поворачивает на весну и дни будут длиннее. Считается, что все, что в ближайшие три дня нами будет сказано вслух и сделано, отразится на нашей жизни в следующем году. Поэтому надо быть очень внимательными к своим словам. Не делайте даже случайных негативных прогнозов, пишет ТСН.

Стоит избегать таких выражений, как "не хочу", "не смогу", "не успею" и "не сложится".

Если кто-то рядом будет демонстрировать неверие в себя, подбодрите его. Проведите очистку — выбросьте старые вещи, примите ванну с солью. Стройте планы на год. Проговорите их вслух, поделитесь ими с родными и друзьями. Заявите Вселенной громко о своих намерениях.

Вместе с силой солнца растет и сила ваших мечтаний. Позже они "пустят корни", а до дня летнего солнцестояния в июне уже могут реализоваться.

В этот день проводились ритуалы. Так, язычники вещали на ветки старых деревьев хлеб и пироги, оставляли напитки в качестве приношения богам.

На закате "старого" Солнца разжигались ритуальные костры, над которыми читали молитвы, чтобы "новое" Солнце скорее набирало силу.

У кельтов, которые называли этот праздник Йоль, было принято украшать жилище еловыми ветками. Их вешали над входом, окнами, а также в каждом углу дома.

Славяне в этот день праздновали Коляду, который в их мифологии являлся богом нового Солнца. В этот день устраивали гуляния с песнями и танцами, а также дарили подарки. Для славян этот праздник был началом нового года.

В самую длинную ночь года было принято гадать на будущее. Кроме того, этот день отлично подходит для того, чтобы загадывать желания. День благоприятен для медитаций, составления планов на будущее, генеральной уборки в доме, расставания со всем старым и ненужным, что есть в жизни.

Считается, что погода в день зимнего солнцестояния указывает на то, какой будет погода в Новый год.

Ясный, солнечный день — к морозам в новый год, а если день будет пасмурным, то через 10 дней будет оттепель.

Если в этот день будет дождь, то и весна будет мокрой. Безветренный день обещает богатый урожай фруктов в следующем году.

 

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