В Украине празднуют Старый Новый год и Щедрый вечер: традиции, приметы, обычаи и гадания

В ночь с 13 на 14 января украинцы отмечают Старый Новый год или, как его еще называют в народе, Щедрый вечер. Этот праздник имеет много традиций, обычаев и примет.

Этот праздник у нас появился в связи с переходом с Юлианского календаря (или иначе календаря "старого стиля") на Григорианский.

Возникновение праздника связано с тем, что по календарной традиции Рождество, должно предшествовать Новому году. Еще одна причина – в православной церкви на григорианский Новый год приходится Рождественский пост, который исключает пышные застолья и увеселения.

14 января – в первый день старого Нового года – православная церковь отмечает праздник Обрезания Господня. Также, по православному календарю, 13 января – день памяти преподобной Мелании (Меланки, Маланки, Миланки), 14 января – день святителя Василия Великого (вечер накануне, 13 января, также называется Васильев вечер). Поэтому в народе ночь с 13 на 14 января называют встречей Василия с Маланкой.

Стоит отметить, что Меланкой называли того парня в компании, который ходил щедровать в женской одежде.

Утром, 13 января, надо было готовить кутью, сваренную из целых зёрен пшеницы. Ее можно было заправлять мясом или салом, либо поливать медом, сахаром либо вареньем. Кроме того, хозяйки пекли блины, готовили пироги и вареники с творогом, чтобы отблагодарить гостей. Самым главным кушаньем на Старый Новый год считались блюда из свинины, к слову, святой Василий Великий считался покровителем свиноводов. "Свинку да боровка для Васильева вечерка", "не чиста животина свинья, да нет у Бога ничего нечистого — Василий зимний освятит!", — говорится в пословицах. Это животное символизировало плодовитость и благополучие. В этот день принято было щедро накрывать стол: щедрый стол в этот день — достаток в течение всего года.

Вечером люди навещали своих соседей, чтобы встретить Новый год в мире и согласии. По народным верованиям считалось важным, кто будет в доме первый гость в Новом году. Добрым признаком было, если первым оказался молодой человек из уважаемой многодетной семьи с хорошим хозяйством. А утром 14 декабря молодежь шла на перекресток сжигать "Деда", или "Дидуха", — снопы соломы. Молодые люди прыгали через костер, что символизировало очищение от нечести, пишет nexplorer.ru.

К Васильеву вечеру готовились заранее. К нему шили или покупали красивую одежду. На стол хозяйки ставили все самое лучшее, что было в доме: пироги, кутью, мясо, вино, пиво, водку.

Традиционно к этому вечеру готовили поросенка. Он был символом плодородия земли и плодовитости скота в наступающем году. Наши предки так же как и современные россияне верили "как Новый год встретишь, так его и проведешь": считалось, что обилие еды в первый день года принесет достаток на целый год.

Еще один обычай, связанный с кулинарией, — варение кути. Обряд совершался до рассвета; когда каша поспевала, хозяйка вынимала горшок из печи, и вся семья начинала его рассматривать. Если горшок треснул или каша выходила неудачная — это предвещало худое. Если же каша получалась пышной и вкусной, ждали счастья для всего дома.

Ну и конечно же, щедровали и посевали. Щедровальники обходят дома с хорошими пожеланиями хозяевам.

В древности украинцы считали, что в этот день не следует произносить слово "тринадцать", а также считать мелкие монеты, ведь это принесет слезы на весь год.

А еще в Васильев вечер нельзя ничего давать в долг, иначе весь год вы будете должником.

Нельзя на Щедрый вечер ссориться.Также украинцы считали, что праздник не стоит встречать в темной одежде.

Еще нельзя встречать праздник в старой и грязной одежде, к тому же не советуют надевать в этот день одежду темных цветов, также не принято в этот день выносить мусор, нельзя обижаться и быть злопамятным.

Считается, что именно в ночь с 13 на 14 января наступает лучшее время для гаданий. В этот день снимаются все запреты, таинственные силы устремляются на Землю. Одни – для того чтобы вредить людям, другие – чтобы помогать.

В старые времена девушки, собираясь погадать, настраивались на серьезный лад. Они мысленно отгораживались от реального мира и обращались к сверхъестественным силам.

Гадание на будущее с чашками

Для гадания потребуется несколько чашек, соответствующих числом количеству гадающих. В чашки кладут кольцо, монету, хлеб, сахар, лук, соль, в одну чашку наливают немного воды. С закрытыми глазами, каждый из гадающих, по очереди, выбирает чашку.

Предсказания на будущее следующие: кольцо — к свадьбе; монета — к богатству; хлеб — к достатку; сахар — к веселью; лук — к слезам; соль — к несчастью, а чашка с водой — к жизни без особых перемен.

Гадание на будущее со свечами

Вам потребуются миска с водой, половинки от скорлупы грецкого ореха, в количестве равном числу гадающих, и столько же небольших свечей или их кусочков. Свечи нужно вставить в скорлупки, зажечь их и пустить плавать в миску.

Девушке, у которой свеча сгорит первой, первой из гадающих выйдет замуж. Соответственно, та девушка, у которой свеча сгорит последней, и замуж выйдет последней. Если у кого скорлупка со свечой утонула, той девушке и вовсе замужем не бывать.

Гадания на бумаге

Возьмите бумажный лист и скомкайте его. Положите скомканный лист на дно перевернутой тарелки или блюдца и подожгите. После этого блюдце со сгоревшей бумагой поднесите к стене и осторожно поворачивайте, пока на стене не обозначится какая-либо тень, по очертаниям которой и судят о ближайшем будущем.

Гадания на воске

Для гадания на воске потребуется две восковых свечи, одну из которых нужно зажечь, а кусочки другой положить в ложку и, нагревая ложку над горящей свечой растопить воск. После этого расплавленный воск быстро выливают в стакан с холодной водой и при свете свечи по образовавшейся фигуре судят о будущем.

Напомним, 7 января в Украине отмечали один из главных христианских праздников — Рождество.