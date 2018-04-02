Подарки на Пасху своими руками: как сделать недорогой, но оригинальный презент

В 2018 году православная Пасха выпала на 8 апреля.

Это религиозный праздник, направленный в первую очередь на очищение души – поэтому и материальные подарки лучше выбирать недорогие и тематические. Подарок своими руками на Пасху будет отличным вариантом.

Подарок на Пасху-2018

Отличным подарком друзьям или родне, если в этот день вы собрались в гости, будет собственноручно испеченная вами пасха или кулич. Подробнее читайте в материале "Главреда" Рецепт пасхи-2018: самая вкусная пасха и необычные куличи.

Оригинальные подарки для детей на Пасху

Ребенку лучше подарить красивое пасхальное яйцо. Идеальный вариант – если вы сделаете такое яйцо вместе:

В крайнем случае, если вы совсем уж не творческая личность – можно купить "киндер сюрприз".

А можно подарить малышу полимерную глину или пластилин – и вылепить пасху вместе с ним:

Поделки к Пасхе из бумаги

Пасхальный венок своими руками

Для такого пасхального венка понадобится:

круг для флористики;

пушистые нитки для вязания;

кружева в виде цветов.

Круг нужно обмотать нитками. А затем приклеить каждый цветок суперклеем.

анее синоптик рассказала о погоде на Пасху-2018. С 3 апреля в Украине начнется резкое потепление, отметила Наталья Диденко.