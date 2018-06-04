РосСМИ пририсовали Ким Чен Ыну улыбку на фото с Лавровым

Российский телеканал "Россия 1" внес собственную "цензуру" в сюжет о встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и лидера КНДР Ким Чен Ына: северокорейскому лидеру дорисовали дружелюбную улыбку.

При этом российский МИД опубликовал оригинальное, где на лице северокорейского лидера улыбки нет. В то же врремя на кадрах совпадает мимика Лаврова, а также ракурс, положение рук оппонентов и задний фон.

"Пропагандистские" изменения во внешности Кима подметил TJournal.

Для каких целей редакторы программы изменили фотографию в сюжете — неизвестно.

Напомним, Сергей Лавров и Ким Чен Ын встретились 31 мая в столице КНДР Пхеньяне. Позже Дональд Трамп подтвердил, что встретится с лидером Северной Кореи 12 июня, они проведут переговоры в Сингапуре.

При этом организаторы встречи не могут решить, кто должен оплатить отель для лидера КНДР.