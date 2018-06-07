Выходные на День Конституции-2018 в Украине: будем ли отдыхать и когда на работу

В июне, помимо традиционных суббот и воскресений, украинцев ждут еще одни "мини-каникулы". День Конституции в Украине традиционно является нерабочим днем.

Когда День Конституции Украины-2018

День Конституции Украина ежегодно отмечает 28 июня. В 2018 году праздник выпадает на четверг.

Выходные на День Конституции-2018

Уже 27 июня рабочий день должен быть сокращен на 1 час, как и любой предпраздничный день.

Сам День Конституции Украины – 28 июня – тоже нерабочий. При этом помимо четверга и пятница, 29 июня, также у большинства украинцев будет нерабочим днем. Отработать его Кабмин рекомендовал заранее – в субботу, 23 июня.

Читайте также В КСУ поддерживают предложение зафиксировать в Конституции евроатлантическую интеграцию

В то же время полиция, спасатели и медики (экстренной медицины) на праздники наоборот переходят на усиленный режим работы.

Таким образом, тем, кто не работает по специальным графикам, отдохнуть получится четыре дня подряд – с 28 июня по 1 июля включительно.

Всего в июне-2018 у украинцев будет 20 рабочих дней и 10 официальных выходных и праздников, плюс один предпраздничный короткий день.

Что такое День Конституции

По сути, это "день рождения" главного документа страны: именно 28 июня в 1996 году Рада приняла первую Конституцию независимой Украины.

Этот документ закрепил правовые основы Украины как независимого государства, ее суверенитет и территориальную целостность.

Принятие Конституции стало важнейшим шагом в обеспечении прав человека и украинского гражданина, а также содействовало дальнейшему повышению международного авторитета страны на мировой арене.

Напомним, согласно последнему опросу КМИС, День Конституции назвали своим любимым праздником 5% украинцев.