Какой сегодня праздник – Международный день дружбы: поздравления в прозе, стихах и картинках

30 июля 2018, 09:35

"Главред" собрал идеи, как поздравить с Днем друзей на словах и в открытках.

30 июля отмечается Международный день дружбы-2018.

ООН учредила этот праздник в первую очередь для того, чтобы напоминать странам о необходимости дружеских взаимоотношений между народами – как в пределах одного государства, так и на международном уровне.

Этот праздник перекликается также с Международным днем друзей, который отмечается 9 июня.

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Но что 9 июня, что 30 июля – это отличный повод поблагодарить всех друзей за то, что они есть в вашей жизни.

Международный день дружбы: поздравления в прозе

В Международный день дружбы от всей души желаю замечательных друзей и их доброй поддержки, весёлой компании и увлекательного досуга, взаимоуважения и доверия, совместных идей и творческих затей.

***

Спешку поздравить тебя с Международным днем дружбы и пожелать тебе хочу сегодня поменьше унывать и огорчаться, любить весть мир и весело смеяться. Пусть каждый новый день подарит тебе радость, а наша дружба не исчезнет никогда, несмотря на небольшие ссоры и недопонимание.

***

Настоящий друг — одна из наибольших ценностей в нашей жизни. Спасибо, что ты есть, дружище! С днем дружбы тебя и пусть никогда она не прерывается. Желаю тебе найти настоящего себя, настоящую любовь и все уметь сохранить, несмотря ни на что!

***

Поздравляю с Международным днем дружбы. Пусть в твоей жизни будут люди, которые всегда готовы прийти на помощь, которые в любой ситуации примут твою сторону, которые вместе с тобой разделят и радость, и печаль, люди, которые называются друзьями. Пусть наша связь никогда не оборвется. Желаю крепкой дружбы, ярких улыбок и счастливых дней в окружении дорогих людей.

***

Настоящему другу в день дружбы хочется пожелать, чтобы каждый твой миг был похож на яркий и впечатляющий холст, нарисованный талантливым художником. Желаю, дабы все твои капиталовложения со временем превратились в самые дорогие активы, и ты смог себе позволить все блага этого мира.

Поздравления с Днем дружбы прикольные

Без друзей хороших сложно,

Дружба – это важно!

Верный друг всегда поможет

Денежкой бумажной!

В гости пусть друзья приходят

Днями и ночами!

Жизнь дороги не разводит

С лучшими друзьями!

***

Желаю классных модных селфи –

С друзьями фото веселей,

Смеяться, прыгать, словно белки,

Шокируя вокруг людей!

С тобой мы пережили много

Невероятных передряг.

В День дружбы встретиться б неплохо

И обсудить кто, где и как.

***

Вам, мой хороший друг, я хочу пожелать всего хорошего. Большую реку настоящего, не призрачного счастья. Величавое озеро сбывающихся желаний и надежд. Огромное море улыбок от знакомых и незнакомцев. И настоящий океан веры в то, что в жизни все будет хорошо. Все получится!

***

Пусть День дружбы принесёт

Счастья, света — на весь год,

Радости, любви, добра,

Чтоб удача в жизнь пришла!

Благоденствие чтоб было,

И судьба чтобы любила —

Баловала каждый день,

Ничего не взяв взамен.

Чтобы дружба была крепкой,

Вдохновляющей, заметной,

Собирай друзей почаще —

И пусть станет жизнь лишь слаще!

С Днем дружбы стихи подруге

За эти годы, веришь, как сестра

Ты стала мне. И в этот день прекрасный

Желаю я, чтоб дружба навсегда

Такой же светлой оставалась, ясной.

Дороже друга в мире не найдешь.

Ты рядом и всегда меня поддержишь.

Ты выслушаешь и всегда поймешь,

Утрешь все слезы, радостью утешишь.

Спасибо миру, у меня есть ты,

И дружба наша крепнет с каждым годом!

Пусть наши исполняются мечты

И стрелки счастья не меняют хода!

***

Ты лучшая подруга, знай об этом,

И ближе у меня подруги нет!

Ты делишься всегда своим секретом,

Тебе могу доверить я секрет!

Спасибо тебе, милая, за дружбу,

За каждое мгновение и денек!

С Днем дружбы поздравляю так радушно

Тебя, мой самый милый ангелок!

***

тебе в любое время дня и ночи

Могу приехать просто за советом…

Подруга, повезло с тобою очень!

Спасибо тебе, солнышко, за это!

Подругой быть особое искусство,

И ты им овладела в полной мере!

Со мною разбираешь мои чувства

И даже помогаешь вещи мерить!

Будь счастлива, прохожим улыбайся,

Кружи мужчинам головы почаще…

С Днем дружбы! Никогда не сомневайся

Во мне, своей подруге настоящей!

***

С тобой хорошая погода,

Улыбкою согреешь.

Пройдут пусть молодые годы,

Но дружба не стареет.

Пусть сквозь туман семейных дел

Найдется в жизни время

Для обсужденья важных тем,

Развеются проблемы.

Подруга, знаешь ты без слов,

Что мне для счастья нужно.

Желаю теплых островков

Общения. С Днем дружбы!

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