7 токсичных привычек в отношениях, которые "маскируются" под нормальные

Эти привычки могут разрушить ваши отношения / Pixabay

Токсичные привычки в отношениях не только нормальны в нашем обществе, но и им поклоняются. Страстные любовные истории становятся хитами блокбастеров, а идея "любви" становится всепоглощающей, все или ничего и "долго и счастливо".

Но то, что действительно делает отношения хорошими, стабильными и приносящими удовлетворение, не очень захватывающе, и они не продаются хорошо и не кажутся достаточно драматичными для большого экрана, поэтому мы часто путаем "любовь" с токсичным поведением. Вот привычки, которые кажутся нормальными в нашем обществе, но могут разрушить ваши отношения (и что делать вместо этого).

Ожидание, что ваш партнер "исправит" любое эмоциональное расстройство

Будьте честны: сколько раз вы ссорились из-за того, что ваш партнер не был рядом с вами в трудное время или недостаточно сочувствовал вашему плохому дню? Вы накапливали негодование из-за того, что ваш партнер не был так эмоционально с вами, как вам "нужно"? Хотя важно искать поддержки и партнерства со своей второй половинкой, есть большая разница между поддержкой и эмоциональным обязательством. Вы должны дополнять друг друга, не чувствуя, что один из вас зависит от другого.

Что делать вместо этого: вы должны иметь возможность повернуться к партнеру и спросить: "Это трудно сделать одному - ты можешь помочь мне пройти через это?" Ключевое слово: спросить. Озвучивайте, как вы хотите, чтобы ваш партнер действовал для вас и как вы себя чувствуете, не ожидая и не полагаясь на то, что он что-то "исправит". Возьмите на себя ответственность за свои эмоции, не ожидая, что они несут ответственность за ваше счастье.

Справедливость и баланс - приоритет в отношениях

Очевидно, справедливость и уравновешенность - это два замечательных качества, но иногда в отношениях справедливость и уравновешенность очень похожи на ведение счета. Если вы обнаружите, что мысленно подсчитываете усилия, которые прилагает ваш партнер, и то, как они соотносятся с усилиями, которые вы прилагаете, или если кто-то из вас отвечает на обиду, приводя прошлые аргументы, это может быть признаком того, что один или оба из вас больше сосредоточены на подсчете очков, чем на поддержании счастливых отношений. Ваши отношения не должны включать систему показателей, в которой учитывается, кто больше всего облажался или кто больше должен другому.

Что делать вместо этого: знайте, что отношения не обязательно должны быть "честными", чтобы быть хорошими. Если вы живете вместе, пересмотрите свою схему работы по дому - она ​​не должна быть "одинаковой" (например, "Я готовила, поэтому ты должен мыть посуду" или "Я вчера гуляла с собакой, поэтому тебе нужно сделать это сегодня "). Вместо этого предложите выполнить ту работу, которая, как вы знаете, вашему партнеру действительно не нравится, если вы не против, и наоборот. Подумайте о том, что имеет смысл для обоих ваших образов жизни, а не о том, что одинаково, и относитесь к каждой проблеме или разногласию как к совершенно новой, не поднимая вопросов прошлого.

Думайте о своем партнере как о своей "второй половинке"

Вернемся к этой чуши "ты дополняешь меня". Никто не может жить полноценной жизнью с верой в то, что им нужен кто-то другой, чтобы их исцелить. Такой подход может привести к токсичной динамике, такой как созависимость, незащищенность и контролирующее поведение.

Что делать вместо этого: смотрите на своего партнера как на человека, который обогащает и дополняет вашу и без того полноценную жизнь. Сосредоточьтесь на себе больше, чем на отношениях, и ищите то, что делает вас счастливым, а затем будьте готовы поделиться своей радостью со своей второй половинкой.

Абсолютные понятия

Вместо того чтобы сказать: "То, что ты сказал, было не очень приятно и обидело меня", вы говорите: "Я никогда не смогу быть с человеком, который говорит такие ужасные вещи!" Звучит знакомо? Вы создаете ожидания относительно отношений, основанные на ваших собственных "идеалах", которые на самом деле не имеют ничего общего с вашим партнером. В общем, перестаньте общаться со своей второй половинкой на основании того, кем они могут быть, и примите то, кем они являются.

Что делать вместо этого: сосредоточьтесь исключительно на проблеме. Не обобщайте действия вашего партнера и не озвучивайте, почему он причинил вам боль в этот момент, а не почему вы не принимаете его как достаточно достойного партнера.

Интенсивный конфликт означает страсть

Страсть, которая приводит к постоянным дракам или крикливым вспышкам, всегда коренится в более глубоких проблемах, таких как незрелость, трудности в общении или даже такие черты жестокого обращения, как нарциссизм или контроль. Независимо от того, что вызывает постоянные ссоры, это ведет к неустойчивым отношениям, что в конечном итоге приводит к выгоранию. Правда в том, что любовь должна быть нежной. Вы должны быть более последовательными в отношениях, чем взлетать и падать, и чувствовать большее удовлетворение, чем раздражение или гнев.

Что делать вместо этого: измените способ решения проблем. Думайте о проблеме как о вас двоих против проблемы, а не о каждом из вас друг против друга. Кроме того, сосредоточьтесь на эмоциях вашего партнера, а не на его словах - это ограничивает способность увлекаться, когда что-то говорится из-за гнева или разочарования. Начните выражать благодарность за те черты ваших отношений и партнера, которые вообще не имеют ничего общего со "страстью" - их доброту, то, как они вас поддерживают.

Отбрасывание "подсказок"

Возможно, вы "случайно" оставили страницу в браузере с определенной парой серег, о которой вы так мечтаете, или, может быть, вы просто случайно "подумали вслух" о том, как любите балет, в надежде, что ваш партнер поймет намек и даст вам то, что вы хотите. Хотя случайные подарки беззаботны и безвредны, намеки на другие области ваших отношений могут быть токсичными и разрушительными.

Если вы не можете открыто выразить свои чувства или желания, это показывает, что ваше общение в паре требует некоторой работы.

Что делать вместо этого: открыто говорите о своих чувствах, желаниях и потребностях. Никогда не питайте ложных надежд на то, что ваш партнер сможет предположить то, чего вы хотите, и цените открытое общение в ваших отношениях. Дайте понять, что ваш партнер не обязан удовлетворять ваши потребности.

Вера в идею "родственных душ"

Проблема с верой в родственную душу заключается в том, что вы можете тратить свою жизнь, оценивая своего партнера с точки зрения того, кем он не является, а не того, кем он является.

Что делать: думайте о приверженности как о выборе, а не о "судьбе". Вместо того чтобы спрашивать себя, является ли ваш собеседник "идеальным", спросите себя, хотите ли вы, чтобы ваши дети были точно такими же, как они, - это поможет различить разницу между "успокаиванием" и чрезмерной критичностью. Наконец, сначала завершите себя, а затем, если вам случится найти кого-то, кто совместим с той версией вас, которую вы любите, это будут более стабильные и счастливые отношения.