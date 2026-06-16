Бесплатное проживание на вилле в Италии предлагают за простую услугу

Бесплатно жить на вилле в Тоскане стало реальностью. Владельцы домов предлагают жилье без аренды для туристов в обмен на присмотр за недвижимостью.

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Программы "присмотра за домом", уже давно популярны в разных странах мира / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Как получить ключи от тосканской виллы и не платить аренду

Почему владельцы роскошных домов готовы бесплатно пускать незнакомцев

Какие обязанности придется выполнять ради жизни в одном из самых красивых регионов Италии

Мечта о жизни среди виноградников, оливковых рощ и старинных итальянских вилл может оказаться ближе, чем кажется. В итальянском регионе Тоскана набирают популярность программы так называемого "присмотра за домом", которые позволяют жить в исторической недвижимости без оплаты аренды.

Суть инициативы проста: владельцы домов, вилл и загородных усадеб, которые на длительное время покидают свои владения, ищут ответственных людей для присмотра за недвижимостью. В обмен участники получают возможность бесплатно проживать в одном из самых живописных уголков Италии. Об этом пишет Cotidianul.

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Бесплатное жилье в обмен на заботу о доме

Программы house sitting, или "присмотра за домом", уже давно популярны в разных странах мира, однако в последние годы интерес к ним заметно вырос и в Европе. Особенно востребованными считаются предложения в Тоскане, которая ежегодно привлекает миллионы туристов своими пейзажами, средневековыми городками и богатой культурой.

Особенно востребованными считаются предложения в Тоскане / Фото: скриншот с Youtube

В зависимости от условий владельцев участникам может потребоваться ухаживать за садом, следить за состоянием дома, кормить домашних животных или выполнять несложные хозяйственные задачи. При этом арендная плата за проживание не взимается.

Тоскана остается мечтой для многих

Тоскана считается одним из самых привлекательных регионов Италии для жизни и отдыха. Здесь расположены знаменитые винодельческие районы, исторические города и живописные сельские поселения, которые давно стали символом итальянской провинции.

Тоскана остается мечтой для многих / Фото: скриншот с Youtube

В последние годы местные власти также реализуют различные программы по привлечению новых жителей. Среди них называют финансовоую поддержку переезда, субсидии на покупку недвижимости и проекты по развитие малонаселенных сельских районов.

Смотрите в видео о том, какие места стоит посетить в Тоскане:

Ранее Главред писал о том, что фермерша построила дом в сарае и теперь ей грозит тюремный срок. Женщина утверждает, что сделала это исключительно ради ухода за своими овцами, однако местные власти считают постройку незаконной и требуют ее снести.

Также сообщалось о том, что люди переехали в роскошный бункер, готовясь к концу света и пожалели. Вместо подготовки к возможному концу света жители все чаще выясняют отношения из-за бытовых проблем, состояния жилья и правил совместного проживания.

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Об источнике: Cotidianul Cotidianul.ro — румынское новостное и аналитическое издание, базирующееся в Бухаресте. Газета Cotidianul была основана в 1991 году и стала одним из первых частных ежедневных изданий Румынии после падения коммунистического режима. Сегодня Cotidianul работает преимущественно как онлайн-СМИ и публикует новости политики, экономики, общества, международных событий, культуры и спорта, а также авторские колонки, аналитические материалы и редакционные комментарии. Издание известно вниманием к общественно-политической тематике и регулярно публикует мнения экспертов и общественных деятелей.

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