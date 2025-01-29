Большинство даже не догадывается об ошибке: как правильно солить суп

Многие хозяйки думают, что большой разницы, когда солить суп при варке нет, но это не так.

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Когда солить воду при варке бульона или овощного супа / Колаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Когда лучше солить суп

В какой момент варки нужно солить бульон

Немногие люди задумываются, когда лучше солить суп при варке - в начале, в конце, или вообще в процессе приготовления. Этот на первый взгляд маленький нюанс на самом деле очень важен.

Главред узнал, как сделать вкус супа более насыщенным, всего лишь правильно его посолив. Пользователи Reddit поделились советами, когда нужно добавлять соль в кастрюлю, чтобы суп получился вкусный.

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Когда в процессе приготовления солить суп зависит от многих факторов: типа супа, ингредиентов и даже личных вкусовых предпочтений. Но есть несколько общий правил.

Например, если вы варите мясной бульон, то соль рекомендуется добавлять примерно за 15-20 минут до окончания варки. Это позволяет соли равномерно проникнуть в мясо, не делая его жестким.

Для овощных супов действует подобное правило - лучше добавлять соль ближе к концу варки, ведь овощи быстро впитывают соль, поэтому есть риск пересолить блюдо.

Если вы хотите добавить в суп крупы или бобовые, то соль следует добавлять уже тогда, когда эти ингредиенты будут почти готовы. Тогда соль не замедлит процесс варки круп или бобовых.

Рыбные супы также нужно солить в правильный момент. Соль можно всыпать после добавления рыбы в кастрюлю, или за 5-7 минут до окончания приготовления. Таким образом рыба не успеет впитать в себя много соли.

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