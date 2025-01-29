Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Большинство даже не догадывается об ошибке: как правильно солить суп

Анна Косик
29 января 2025, 04:37
57
Многие хозяйки думают, что большой разницы, когда солить суп при варке нет, но это не так.
Суп, соль
Когда солить воду при варке бульона или овощного супа / Колаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Когда лучше солить суп
  • В какой момент варки нужно солить бульон

Немногие люди задумываются, когда лучше солить суп при варке - в начале, в конце, или вообще в процессе приготовления. Этот на первый взгляд маленький нюанс на самом деле очень важен.

Главред узнал, как сделать вкус супа более насыщенным, всего лишь правильно его посолив. Пользователи Reddit поделились советами, когда нужно добавлять соль в кастрюлю, чтобы суп получился вкусный.

видео дня

Когда в процессе приготовления солить суп зависит от многих факторов: типа супа, ингредиентов и даже личных вкусовых предпочтений. Но есть несколько общий правил.

Например, если вы варите мясной бульон, то соль рекомендуется добавлять примерно за 15-20 минут до окончания варки. Это позволяет соли равномерно проникнуть в мясо, не делая его жестким.

Для овощных супов действует подобное правило - лучше добавлять соль ближе к концу варки, ведь овощи быстро впитывают соль, поэтому есть риск пересолить блюдо.

Если вы хотите добавить в суп крупы или бобовые, то соль следует добавлять уже тогда, когда эти ингредиенты будут почти готовы. Тогда соль не замедлит процесс варки круп или бобовых.

Рыбные супы также нужно солить в правильный момент. Соль можно всыпать после добавления рыбы в кастрюлю, или за 5-7 минут до окончания приготовления. Таким образом рыба не успеет впитать в себя много соли.

Читайте также:

Что такое reddit?

Reddit - сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на любую понравившуюся информацию в Интернете и обсуждать ее. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения - наиболее популярные из них оказываются на главной странице сайта, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

кухня соль суп
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Влупил почти 7-балльный шторм: в Украине началась мощная магнитная буря

Влупил почти 7-балльный шторм: в Украине началась мощная магнитная буря

06:15Синоптик
РФ под массированной атакой БПЛА: сразу в нескольких областях раздаются взрывы

РФ под массированной атакой БПЛА: сразу в нескольких областях раздаются взрывы

01:54Украина
Работает ПВО, на Украину летят дроны: какие области атакуют вражеские "Шахеды"

Работает ПВО, на Украину летят дроны: какие области атакуют вражеские "Шахеды"

01:12Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине вводят новые правила мобилизации и учета: что изменится с 28 января

В Украине вводят новые правила мобилизации и учета: что изменится с 28 января

Жена Дмитрия Комарова вышла на связь после слухов о разводе и сделала заявление

Жена Дмитрия Комарова вышла на связь после слухов о разводе и сделала заявление

Карта Deep State онлайн за 28 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 января: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на сегодня 29 января: Рыбам - большое счастье, Ракам - карьерный успех

Гороскоп на сегодня 29 января: Рыбам - большое счастье, Ракам - карьерный успех

Начнутся проблемы со здоровьем: что нельзя брать в руки 29 января

Начнутся проблемы со здоровьем: что нельзя брать в руки 29 января

Последние новости

06:15

Влупил почти 7-балльный шторм: в Украине началась мощная магнитная буря

06:10

Об обмене публичными месседжами между Трампом и Путиныммнение

06:00

Настя Каменских вышла на связь после скандала с Потапом и показала свое лицо

05:35

Что значит "жданиками годувати": лишь единицы объяснят выражениеВидео

05:00

Какой сегодня праздник 29 января 2025 года: что запрещено делать женщинам в этот день

Украину накроет новое похолодание: синоптик предупредила об опасностиУкраину накроет новое похолодание: синоптик предупредила об опасности
04:37

Большинство даже не догадывается об ошибке: как правильно солить суп

04:16

3 самые сильные молитвы за здоровье: кому молиться за здоровье близких

04:04

Гороскоп на завтра 30 января: Тельцам - исполнение желаний, Весам - хорошие новости

03:24

Что вышло из моды в 2025 году: топ-5 антитрендов

Реклама
03:08

"Враждовать с ними не стоит": 4 имени женщин с очень сильной энергетикойВидео

02:32

Проще некуда: рецепт невероятного десерта из двух ингредиентов - без выпечки

02:02

Секрет раскрыт: как остановить кристаллизацию меда - малоизвестный, но простой способ

01:54

РФ под массированной атакой БПЛА: сразу в нескольких областях раздаются взрывы

01:30

"Женя - прекрасный": Цимбалару прокомментировала отношения с Яновичем

01:12

Работает ПВО, на Украину летят дроны: какие области атакуют вражеские "Шахеды"

00:49

ТОП-3 самые конфликтные пары: какие знаки зодиака ссорятся чаще всего

00:16

Выбирает Москву вместо Америки: Зеленский "отрубил" угрозы Фицо Украине

00:12

"Тратили деньги, как пьяные матросы": у Трампа назвали причину заморозки помощи

28 января, вторник
23:51

Соломия Витвицкая показала, чем "приманивает" бойфренда-военного домой

23:41

Россия попала по Николаеву: удар унес две невинных жизни

Реклама
23:26

Иначе не будет: Китай "стал в позу" - к чему Си Цзиньпин призывает Россию и США

22:45

"Хочет сделать войну бесконечной": Зеленский резко ответил на заявление Путина

22:27

"Наш враг - Зеленский": Фицо пригрозил заблокировать помощь Украине от ЕС

22:20

Кто победит в войне: новый китайский ИИ дал четкий прогноз - детали

22:16

"Счастлив": Пугачева и Галкин устроили себе незабываемый вечер - детали

22:00

Военный учет по-новому и дерзкие заявления Путина: главные новости Украины (дайджест)

21:54

Известный украинский музыкант вступил в ряды ВСУ

21:52

Орбакайте и Киркоров объединились в США - что произошло

21:52

В ВСУ формируют корпуса: Зеленский объявил о модернизации армии

21:32

Для чего у курток два замка: эксперты назвали неожиданную функцию

21:32

ВВК без очередей: в Минобороны назвали дату запуска электронных направлений

21:15

Головная боль исчезнет без таблеток: 6 лайфхаков и правила облегчающего массажа

20:55

Был "прилет" по предприятию: первые детали о взрыве в Николаеве

20:51

Наталья Валевская впервые показала нового бойфренда

20:17

Китай и Индия отказываются от российской нефти - причину озвучил Reuters

20:11

"Переговоры начались сразу": Путин озвучил циничные сроки окончания войны

20:07

Кто не сможет после СОЧ "упрощенно" вернуться в часть: в Минобороны объяснили

19:58

Трамп хочет создать "Железный купол" над страной: к чему готовятся в США

19:53

В кафе в центре Киева неизвестный устроил стрельбу: подробности инцидента

19:51

В Украину возвращаются дожди и снег: в двух областях объявили 3 уровень опасности

Реклама
19:48

Породы для душевного тепла: ТОП-3 самые ласковые собаки - выбор экспертов

19:43

Уничтожены десятки дронов и 3,2 т топлива: какие последствия удара по складу БПЛА в РФ

19:26

Заход на Днепропетровщину: названы последствия отступления ВСУ из Великой Новоселки

19:03

На Херсонщине армия РФ продолжает форсировать Днепр: ВСУ применяют новую тактику

18:58

"Давить нужно на Путина": глава дипломатии ЕС сказала, как быстро завершить войну

18:34

Дания решила не отдавать Гренландию, а Франция может ввести войска на остров

18:15

"Информация из закрытых источников": в Раде заявили о сроках окончания войны

18:08

В Мелитополе "бавовна": Андрющенко говорит о прилете по скоплению оккупантов

18:06

"Будут серьезные переговоры": как снижение цен на нефть повлияет на войну в УкраинеВидео

17:37

Кто владелец собаки: лишь единицы догадаются за 7 секунд

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять