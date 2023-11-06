УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Чай в пакетиках может быть опасным: 4 причины, влияющие на качество чая

Юрий Берендий
6 ноября 2023, 20:16
Пакетированный чай помимо удобства имеет также свои недостатки, которые могут быть даже опасными для здоровья. Главред выяснил причины.
Чай
Чай в пакетиках может быть опасным-стала известна Скрытая угроза от чая / коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Чай может иметь положительное влияние на здоровье, но в определенных случаях он может быть нести риск для человека. Чайные пакетики могут представлять угрозу из-за того, что материал пакетика может включать в себя потенциально опасные для вашего здоровья вещества.

Чайные пакетики могут быть опасны по нескольким причинам:

Возможное содержание вредных химических веществ: Некоторые чайные пакетики содержат химические примеси, которые могут быть вредными для здоровья, особенно при регулярном использовании. Во фруктовом чае, который продается в пакетиках, используют низкопродуктивные ароматизаторы, содержащие опасные вещества. В дальнейшем это может способствовать нарушениям функционирования печени и увеличивать риск возникновения онкологических заболеваний и проблем с репродуктивной системой.

Металлические скрепки: Некоторые чайные пакетики имеют металлические скрепки для сохранения формы. Если такая скрепка выпадет или будет повреждена, ее могут выпить вместе с чаем, что может привести к повреждению пищеварительного тракта.

Пластиковые компоненты: Некоторые чайные пакетики содержат пластиковые компоненты, которые могут выделять вредные вещества, особенно при высоких температурах. Это может привести к попаданию пластиковых частиц в чай и, соответственно, в организм человека.

Потеря качества: Чайные пакетики могут терять качество по сравнению с цельными чайными листьями. Они могут содержать меньше питательных веществ и иметь меньший вкусовой багаж.

В то же время, как сообщила экоактивиста Анна Поникарчук в эфире "Сніданку з 1+1", даже обычный якобы бумажный чайный может представляет опасность для человека.

"Все привыкли думать, что он похож на бумагу, и текстура похожа, но на самом деле он сделан из пластика.То есть мы, когда завариваем свой чай, мы завариваем не только травинки чая, но и пластик в своей чашке", - отмечает экоактивистка и добавляет, что таким образом в наш организм попадают миллиарды частей микропластика.

Смотрите видео об опасности употребления чая в пакетиках:

В свою очередь британская шеф-повар украинского происхождения Люси Варнава указывает на то, какое распространение получили чайные пакетики, в частности в Британии.

"В Англии рассыпной чай используют. Ну, наверное, для специальных каких-то special occasion. А обычно - это пакетик, кружка, никто вот так не заморачивается сервизами. Все намного проще", - указывает Люси Варнава.

Избегайте чайных пакетиков, если они содержат сомнительные ингредиенты или металлические скрепки. Важно понимать, что качество и происхождение чая могут существенно влиять на его пользу и безопасность для здоровья. соблюдение рекомендаций по умеренному употреблению и выбор высококачественных видов чая может способствовать максимальной пользе и минимизировать возможные риски.

Также ВАС МОЖЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
чай
Реклама

Главное за день

Россия "положила" в штурмах Авдеевки 7 тысяч солдат: в ВСУ ошеломили потерями РФ

Россия "положила" в штурмах Авдеевки 7 тысяч солдат: в ВСУ ошеломили потерями РФ

20:15 Украина
Мирные переговоры с Россией: у Зеленского сообщили о главном намерении Кремля

Мирные переговоры с Россией: у Зеленского сообщили о главном намерении Кремля

19:10 Украина
Ветер 20 м/с и ливень: какие регионы будут "плавать" из-за непогоды

Ветер 20 м/с и ливень: какие регионы будут "плавать" из-за непогоды

18:42 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

20:16

Чай в пакетиках может быть опасным: 4 причины, влияющие на качество чая

20:15

Россия "положила" в штурмах Авдеевки 7 тысяч солдат: в ВСУ ошеломили потерями РФ

20:13

"Вы в своем уме": Федишин с мужем выехала в Испанию на концерты и поругалась с хейтерами

19:58

Призвал отказаться от Крыма и Донбасса: на Буковине засудили промосковского попа

19:45

Минус совесть: финалистка Голосу країни обнимается с пропагандистами на росТВВидео

Вероятность выборов в Украине в 2024 году высока, есть все признаки избирательной кампании - КошельВероятность выборов в Украине в 2024 году высока, есть все признаки избирательной кампании - Кошель
19:42

Эксперты разоблачили вранье Путина и Шойгу об уничтоженной украинской технике

19:30

"Выползали оттуда без глаз и ног": пленный оккупант наотрез отказался возвращаться в РФВидео

19:10

Мирные переговоры с Россией: у Зеленского сообщили о главном намерении Кремля

19:10

Адский "праздник": что на самом деле случилось с 128 бригадой?мнение

Реклама
18:48

Доплата до 3 тысяч грн: кому из людей с низкой пенсией положены деньги от ООН

18:42

Ветер 20 м/с и ливень: какие регионы будут "плавать" из-за непогоды

18:33

Россияне могут сбежать сами: эксперт сообщил о слабом месте в обороне врага

18:32

У россиян около 900 ракет, но есть нюанс - Коваленко

17:57

Пекари предупредили украинцев о возможном скачке цен на хлеб: что произошло

17:37

Что надо сделать 7 ноября, чтобы началась белая полоса: приметы и запреты

17:27

Как повысить скорость Интернета дома: советы специалистов

17:11

Уже около 300 БПЛА: "Украинская команда" передала бойцам ДУК "Правый сектор" дрон с тепловизором и индивидуальные наборы для обогрева

17:06

"Еще есть же Российская империя": солист "Пошлой Молли" жестко оскорбил поляков

17:04

"Удар в спину Украины": польские перевозчики заблокировали границу с Украиной

17:02

Достанет даже труднодоступные места: мастер на все руки показал, как с помощью одной вещи быстро вымыть батареи

Реклама
16:53

Россиянам устроили "мясорубку": ВСУ пошли вперед под Бахмутом и взяли новые рубежи

16:52

Вы удивитесь, как это вкусно: незабываемый и очень простой рецепт закускиВидео

16:35

Какой самый быстрый и мощный мотор в мире: автолюбители обомлеют от удивления

16:33

Пророссийская позиция Фицо "зашаталась": что сказал премьер Словакии

16:28

Хозяйка обновила линолеум на кухне за копейки: помогли два бюджетные средства

16:21

Lida Lee рассказала про романтику в отношениях с Даниэлем СалемомВидео

16:16

Ракеты Taurus не изменят ситуацию на фронте: в Германии выдали странное заявление

16:15

Невероятный лайфхак для хозяек: вот для чего нужна 4-я сторона терки

15:56

"Плотной" ПВО в Украине нет нигде: в воздушных силах раскрыли критическую ситуацию

15:55

РФ готовит мощные удары: генерал ВСУ назвал сроки и вероятные цели атак врага

15:47

Чтобы уволить главу Хозсуда Киева Босого с должности судьи, ВККС может рассмотреть 8 деклараций добропорядочности - СМИ

15:37

Россия изменила подход к дронам-камикадзе на фронте и имеет успех: OSINTэры обеспокоены

15:32

Руководители ФГВФЛ Рудуха и Рекрут нанесли ущерб государству в 2016-2019 г. на десятки млн грн - отчет Счетной палаты

15:31

"Коррупция на всех уровнях": у Зеленского ответили на заявление экс-главы Еврокомиссии

15:10

Фейерверки и петарды с сегодняшнего дня под запретом: что ждет нарушителей

15:08

Будут сочные как никогда: как пожарить идеальные отбивные - лайфхак от профессионального повара

15:07

Екатерина Кухар прокомментировала слухи про расставание с Александром СтояновымВидео

14:59

Удар по Одессе: художка, фейки и стадо непуганых барановмнение

14:55

Некоторые украинцы могут получить деньги от Красного Креста: где и кто именно

14:46

Комбриг приказал строиться и не пришел: всплыли новые детали трагедии на Запорожье

Реклама
14:26

Это угроза для всего фронта: в МВА объяснили ценность Авдеевского коксохима

14:03

Лунный день 7 ноября 2023: Месяц сулит благоприятный период на работе

13:51

Оккупанты отбирают у Софии Ротару виллу в Крыму - росСМИ

13:44

"Они обалдевшие": Фарион зашкварилась наглым "наездом" на бойцов из АзоваВидео

13:34

Растрата на почти миллиард: СБУ сообщило о подозрении экс-заместителю Резникова

13:10

Нужно найти привидение за 15 секунд: оптическая иллюзия для самых внимательных

13:00

Китайский гороскоп на завтра 7 ноября: Козе - улучшение ситуации на работе, Крысе - сильные эмоции

12:46

Калибры, Искандеры, Кинжалы: стало известно, сколько ракет есть в запасе у РФ

12:43

"Бои продолжаются 24 часа в сутки": военный рассказал о жесткой тактике оккупантов под Бахмутом

12:42

Россиян "перемалывают" батальонами вместе с техникой: детали гигантских потерь РФ

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять