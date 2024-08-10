УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Что не стоит выливать в раковину: сантехник рассказал о "роковой" ошибке

Мария Николишин
10 августа 2024, 02:00
11
Чтобы спасти раковину от засора, можно быстро вылить в нее горячую воду или воспользуйтесь смесью уксуса и пищевой соды.
Что не стоит выливать в раковину: сантехник рассказал о 'роковой' ошибке
Что не стоит выливать в раковину / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

После того, как вы долго готовили еду, возникает соблазн немедленно взяться за мытье посуды. Однако, если вы готовили с маслом или жиром и спешите с уборкой, вы можете допустить дорогостоящую ошибку, пишет Mirror.

Что будет, если вылить масло в раковину

Как пишет издание, сантехники говорят, что когда масло попадает в раковину, оно незаметно её засоряет. Это не происходит сразу, но со временем такой эффект накапливается, что может привести к дорогостоящему ремонту оборудования.

видео дня

Что делать, если вылили масло в раковину

Чтобы спасти раковину от засорения, можно быстро вылить в нее горячую воду или воспользуйтесь смесью уксуса и пищевой соды. Это поможет жиру не задерживаться на одном месте, в результате - сантехнику можно спасти.

Куда выливать масло

Масло или жир не обязательно смывать в канализацию. Есть несколько способов его утилизации:

  • Залить в контейнер. Дайте маслу остыть, слейте его в герметичный контейнер и отправьте в мусор.
  • Поставить в холодильник. Этот способ больше подходит для жира или масла. Вы также можете слить их в контейнер и поместить в холодильник. Когда жир застынет, его можно легко выбросить.
  • Повторное использование. Если масло еще хорошего качества, его можно повторно использовать. Это точно лучший вариант, чем выливать его в раковину.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

масло подсолнечное масло интересные новости
Реклама

Главное за день

Боятся Украины: режим КТО ввели в ряде российских областей

Боятся Украины: режим КТО ввели в ряде российских областей

01:24 Война
"Продвигаются профессионально": в Раде впервые прокомментировали бои в Курской области

"Продвигаются профессионально": в Раде впервые прокомментировали бои в Курской области

00:28 Украина
Российские танки будут в Берлине: громкое заявление Медведева на фоне боев в РФ

Российские танки будут в Берлине: громкое заявление Медведева на фоне боев в РФ

00:09 Война
Все главные новости
Реклама

Популярное

Как убрать камень в колене унитаза: простой, но очень эффективный способ 21832

Как убрать камень в колене унитаза: простой, но очень эффективный способ

Россияне шокированы : Братчук заявил о захваченных складах с боеприпасами на Курщине 3847

"Россияне шокированы": Братчук заявил о захваченных складах с боеприпасами на Курщине

Видели все, но понимают единицы: почему ногти становятся ребристыми - важный знак 3718

Видели все, но понимают единицы: почему ногти становятся ребристыми - важный знак

Температура +5, дожди и грозы: в части областей Украины похолодает 2973

Температура +5, дожди и грозы: в части областей Украины похолодает

Последние новости

02:48

Необычный звездопад: наступает пик метеоритного потока Персеиды

02:35

Не хуже нового: как сделать диван из поддонов своими руками

02:14

Размером как два футбольных поля: возле Земли пролетит астероид

02:00

Что не стоит выливать в раковину: сантехник рассказал о "роковой" ошибке

01:24

Боятся Украины: режим КТО ввели в ряде российских областей

После выборов в США изменятся объёмы помощи Украине, и она не будет безвозмездной – ЗолотарёвПосле выборов в США изменятся объёмы помощи Украине, и она не будет безвозмездной – Золотарёв
00:45

Тайная база российской ПВО в Крыму: партизаны разведали подробности

00:28

"Продвигаются профессионально": в Раде впервые прокомментировали бои в Курской области

00:23

Олимпиада 2024: звезда Симона Байлз сделала себе шикарный подарок в Париже

00:09

Российские танки будут в Берлине: громкое заявление Медведева на фоне боев в РФ

Реклама
09 августа, пятница
23:50

Александр Пономарев таки стал родственником Яремчук

23:34

В Сумской области россияне впервые применили новое гибридное оружие: сбросили 11 бомб

23:30

Остался скелет: российская актриса и участница комедийного шоу экстремально похудела

23:24

Удар по Охматдету: ракету могли изготовить за несколько дней до атаки

23:16

США меняют политику: конгрессмен сделал интригующее заявление об ударах вглубь РФ

22:49

Сократят в некоторых районах: в Донецкой области меняют комендантский час

22:33

Будет как новый: как вернуть ковру прежний вид - простые и эффективные методыВидео

22:11

Сотни ракет и шахедов: Иран готовит масштабную военную помощь для РФ

22:06

США заявили о мощном пакете военной помощи Украине: что туда войдет

21:51

"Уже сыграли свадьбу": известный украинский ведущий разоблачил Тину Кароль

21:50

Трамп назвал сроки заключения "мирного соглашения" между Украиной и РФ: главное условие

Реклама
21:35

На борту было более 60 человек: в Бразилии разбился пассажирский самолетВидео

21:32

Курскую АЭС готовят к обороне - росСМИ

21:11

Прямо в магазине и не открывая банку: как проверить свежесть консервов

20:55

Свитан раскрыл серьезные проблемы россиян из-за боев в Курской области

20:52

Удар дронов по Липецку: появились спутниковые фото последствий атаки

20:49

Системы ПВО и много техники: страна НАТО анонсировала новый пакет помощи Украине

20:45

Результативные три дня: Зеленский заявил о мощном пополнении обменного фонда

20:22

Как за секунды проверить качество серебра дома: биохимик назвал лучший способВидео

20:22

Хамство и страх: героиня Супермамы рассказала, как позвала на гендер-пати СердючкуВидео

19:49

"Россияне шокированы": Братчук заявил о захваченных складах с боеприпасами на Курщине

19:25

Подразделения ГУР десантировались на Кинбурнскую косу и установили там флаг

19:23

Повестку получил, но в ВСУ не пошел: звезда популярного сериала сделал заявление

19:10

"Шок и паника": как Путин перепугался за Курскую областьмнение

19:04

Зеленский созвал Ставку: обсудили действия ВСУ на участках, из которых РФ била по Украине

18:51

В Германии раскритиковали премьера, который хочет сократить военную помощь Украине

18:41

Популярный певец уволился из ВСУ и объяснил, почему так решил

18:33

Иран заявил о разработке нового мощного оружия, которое "невозможно обнаружить"

18:24

Россиян "покрошили" на левобережье Днепра: в ОСГВ "Таврия" порадовали потерями врага

18:07

Следующий после Фарион: Притула рассказал про покушения на его жизнь

17:53

Почему на Android постоянно выскакивает реклама: как избавиться от навязчивых объявлений

Реклама
17:49

"Прорыв" границы РФ: в CNN раскрыли, для чего ВСУ прорвались под Курском

17:46

Как не угробить автомобиль: основные причины запаха бензина в машине - угроза серьезнаяВидео

17:46

Как почистить батарею внутри: способ, который поможет всем домохозяйкамВидео

17:31

Гарри тоже получил: Меган Маркл сорвалась во время эфира и набросилась на ведущую

17:30

Удар РФ по Константиновке и бои на Курщине: есть ли связь между этими событиями

17:29

Бои в Курской области ослабили РФ: офицер рассказал, как россиян "отправляют к Кобзону"

17:10

Операция в Курской области может открыть путь к освобождению территорий Украины

16:46

Настоящее чудо в жару: куда поставить вентилятор, чтобы охладить всю комнатуВидео

16:37

220 тыс. грн в карман воров: Тринчер осталась без драгоценностей - подробности

16:35

Демобилизация 500-700 тысяч человек: для чего Украина хочет создать ЧВКВидео

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять