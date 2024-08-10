Что не стоит выливать в раковину: сантехник рассказал о 'роковой' ошибке

После того, как вы долго готовили еду, возникает соблазн немедленно взяться за мытье посуды. Однако, если вы готовили с маслом или жиром и спешите с уборкой, вы можете допустить дорогостоящую ошибку, пишет Mirror.
Что будет, если вылить масло в раковину
Как пишет издание, сантехники говорят, что когда масло попадает в раковину, оно незаметно её засоряет. Это не происходит сразу, но со временем такой эффект накапливается, что может привести к дорогостоящему ремонту оборудования.
Что делать, если вылили масло в раковину
Чтобы спасти раковину от засорения, можно быстро вылить в нее горячую воду или воспользуйтесь смесью уксуса и пищевой соды. Это поможет жиру не задерживаться на одном месте, в результате - сантехнику можно спасти.
Куда выливать масло
Масло или жир не обязательно смывать в канализацию. Есть несколько способов его утилизации:
- Залить в контейнер. Дайте маслу остыть, слейте его в герметичный контейнер и отправьте в мусор.
- Поставить в холодильник. Этот способ больше подходит для жира или масла. Вы также можете слить их в контейнер и поместить в холодильник. Когда жир застынет, его можно легко выбросить.
- Повторное использование. Если масло еще хорошего качества, его можно повторно использовать. Это точно лучший вариант, чем выливать его в раковину.
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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