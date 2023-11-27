Что значит, если горят две щеки: таинственные приметы по дням недели

Когда краснеют щеки и почему это происходит - подробнее в материале Главреда.

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Почему горят щеки / коллаж: Главред, фото: pexels.com, ua.depositphotos.com

Горят щеки и уши у человека - это значит, что кто-то о нем сплетничает. В народе существует довольно интересный и простой способ, как узнать и понять, что люди говорят. Стоит взять золотое кольцо и провести по щеке им. Если после этого на щеке черная полоска, то на вас наговаривают плохое, а если красная, то о вас просто вспоминают в разговоре.

Горят щеки по дням недели

Понедельник. Вы можете встретиться со знакомыми из своего прошлого, или это будет роковая встреча с новым человеком.

Вторник. Это может привести к конфликтным ситуациям и скандалам, может дойти до драки.

Среда. Предвещает успех в задуманных планах и делах. Считается, что любое новое начинание будет иметь успех и прибыль.

Четверг. Ожидайте сюрприз, который принесет счастье и радость.

Пятница. В гости могут посетить родные и близкие люди с которыми вы давно не виделись. Ожидайте хороших новостей.

Суббота. Если горят щеки, то значит, что вечер будет веселый. Не стоит думать о плохом, а настраиваться на позитив.

Воскресенье. Вероятность ссор в этот день высока. Можете поссориться с близкими людьми, поэтому стоит избегать конфликтов.

К чему горит левое ухо

В народе считают, что такая примета означает лишь одно - сплетни, клевета и ложь о вас. Эзотерики придерживаются мнения, что левая половина тела - это женская энергия. С их точки зрения, жар в левом ухе означает проблемы с мужчинами.

Если горит левое ухо, то стоит готовиться к ссорам, конфликтам, возможно с мужчинами. Если внезапный жар уха усилился, то о вас говорят завистью - хотят испортить вам жизнь.

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К чему горит правое ухо

Если горит правое ухо, то это к добру. Этот знак предвещает улучшение репутации на работе и в обществе. Считается, что в тот момент вас хвалят за качества и профессионализм. По мнению эзотериков, правая половина отвечает за мужскую энергию, которая передает и держит связь с отцом.

Если вы испытываете внезапный жар правого уха, то стоит ждать предложения руки и сердца, или же зарождения новых отношений. Могут произойти большие перемены в жизни.

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