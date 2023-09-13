"Это случится совсем скоро": астрологи назвали дату, когда изменится все для Украины

Астрологи рассказали, что ждет Украину в ближайшее время и когда может закончится война.

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Война в Украине прогноз / Коллаж Главред, фото 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, pixabay

Украину в ближайшее время может ждать волна массовых обстрелов. Как говорят астрологи, это будет налет "шахедов" и ракет одновременно.

"Совсем скоро волна массовых обстрелов по городам", - говорит астролог Ангелина Вакулина Главреду.

Вакулина назвала города, которые могут попасть под удар оккупантов.

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"Харьков, Сумы, Чернигов. Будьте внимательны. Могут быть "прилеты". Враг меняет тактику", - говорит астролог.

"Юг Украины также повышенная опасность. Выдыхать рано. Одесса, Крым, Запорожье, Николаев. Прилеты с жертвами", - говорит астролог.

Также астролог прогнозирует удары по Западной Украине.

"Западная Украина: Львов, Луцк. Тернополь, Хмельницкий. Повышенная опасность", - говорит астролог.

Кто такая Ангелина Вакулина Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

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Астролог также предупредила киевлян об опасности.

"Киев и область, тревогу не спим. Шахеды и ракеты одновременно", - говорит Вакулина.

По словам астролога географичекая карта Украины будет целостной.

"Война закончится. Они как начинаются, так и заканчиваются. Это цикл, который будет всегда", - добавила она.

Важная дата в сентябре 2023

"Путин пытается встречаться с лидерами стран, похожих на свою политику. Это Китай, Северная Корея. Они хотят создать Альянс. После 7 сентября мы увидели отношение к Украине и изменения в геополитике. 15 сентября будут еще обсуждать вопрос по зерну. Может все решится удачно для нас. 19 сентября - очень важная точка для Украины. Может идти речь о мире. Многие хотят дать оружие, но устали воевать", - говорит астролог Яна Тимощук.

Кто такая Яна Тимощук Яна Тимощук (Эзотеричка) - эзотерик, ведический астропсихолог, таролог. Автор уникальной методики прогнозирования, говорится на Youtube-канале астролога.

Будущее для Украины и завершение войны

"Конфликты будут продолжаться на каких-то определенных участках. Но, на определенный момент все остановится и будет смерть у власти в РФ. Экономика пока еще в нормальном состоянии, но мы будем в жутких ограничениях", - добавила астролог Тимощук.

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