"Это случится совсем скоро": астрологи назвали дату, когда изменится все для Украины

Украину в ближайшее время может ждать волна массовых обстрелов. Как говорят астрологи, это будет налет "шахедов" и ракет одновременно.
"Совсем скоро волна массовых обстрелов по городам", - говорит астролог Ангелина Вакулина Главреду.
Вакулина назвала города, которые могут попасть под удар оккупантов.
"Харьков, Сумы, Чернигов. Будьте внимательны. Могут быть "прилеты". Враг меняет тактику", - говорит астролог.
"Юг Украины также повышенная опасность. Выдыхать рано. Одесса, Крым, Запорожье, Николаев. Прилеты с жертвами", - говорит астролог.
Также астролог прогнозирует удары по Западной Украине.
"Западная Украина: Львов, Луцк. Тернополь, Хмельницкий. Повышенная опасность", - говорит астролог.
Кто такая Ангелина Вакулина
Ангелина Вакулина - астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.
Астролог также предупредила киевлян об опасности.
"Киев и область, тревогу не спим. Шахеды и ракеты одновременно", - говорит Вакулина.
По словам астролога географичекая карта Украины будет целостной.
"Война закончится. Они как начинаются, так и заканчиваются. Это цикл, который будет всегда", - добавила она.
Важная дата в сентябре 2023
"Путин пытается встречаться с лидерами стран, похожих на свою политику. Это Китай, Северная Корея. Они хотят создать Альянс. После 7 сентября мы увидели отношение к Украине и изменения в геополитике. 15 сентября будут еще обсуждать вопрос по зерну. Может все решится удачно для нас. 19 сентября - очень важная точка для Украины. Может идти речь о мире. Многие хотят дать оружие, но устали воевать", - говорит астролог Яна Тимощук.
Кто такая Яна Тимощук
Яна Тимощук (Эзотеричка) - эзотерик, ведический астропсихолог, таролог. Автор уникальной методики прогнозирования, говорится на Youtube-канале астролога.
Будущее для Украины и завершение войны
"Конфликты будут продолжаться на каких-то определенных участках. Но, на определенный момент все остановится и будет смерть у власти в РФ. Экономика пока еще в нормальном состоянии, но мы будем в жутких ограничениях", - добавила астролог Тимощук.
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