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Где ошибка на рисунке: только люди с "орлиным зрением" увидят разгадку за 3 секунды

Алёна Воронина
23 февраля 2025, 23:11
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Не каждый сможет всего за 3 секунды догадаться, что именно на рисунке изображено не так, как должно было бы быть.

Загадка
Где ошибка на рисунке/ jagranjosh

Оптические иллюзии являются фаворитами среди любителей головоломок и тех, кто только знакомится с такими интеллектуальными загадками. Такие задачи захватывают разум, озадачивая людей своей простотой и сложностью, которые удивительным образом в них сочетаются.

Выявление скрытых деталей в оптических иллюзиях часто очень сильно затруднено, поэтому нередко мозг человека может оказаться практически бессильным перед такими загадками.

видео дня

В следующей загадке нужно отыскать ошибку на рисунке, пишет jagranjosh.

На картинке мы видим девочку, которая катается на качелях, и мальчика рядом с ней. На первый взгляд может казаться, будто бы все на рисунке правильно, но не стоит верить этому первому впечатлению.

Если присмотреться, то станет понятно, что ошибка на картинке точно есть, но почти незаметная.

Лишь единицы осмелятся принять вызов и попробовать справиться с этим заданием, тем более, что на него даётся ограниченное количество времени - всего на всего 3 секунды. Мало кто сможет справиться настолько быстро.

Загадка
Где ошибка на рисунке/ jagranjosh

Когда справитесь с загадкой, можете пролистать страницу вниз, чтобы проверить правильность своего ответа.

Загадка
Веревки в качелях неправильно присоединены к доске/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо угадать, в каком стакане больше всего воды - лишь единицы догадаются за 5 секунд. В четырех стаканах стоят четыре предмета, залитые водой. Нужно догадаться, в каком из стаканов наибольшее количество воды.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно догадаться, где спрятана игрушечная машинка - только самые внимательные найдут ее за 5 секунд. Такая задача станет вызовом для многих, поскольку загадка способна запутать даже опытных умников.

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Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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оптическая иллюзия головоломки задача на логику
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