Где спрятался полицейский: только идин из пяти найдет копа за 5 секунд

Оптические иллюзии помогают понять, как наш мозг обрабатывает и интерпретирует окружающий мир. Решение головоломок может улучшить наши способности к критическому мышлению, пишет Jagranjosh.
Перед вами винтажная иллюстрация, изображающая группу детей в заснеженной обстановке. Но где-то на этой картинке спрятан идеально замаскированный полицейский. Ваша задача: найти его всего за 5 секунд. Только самые острые умы могут выполнить этот подвиг вовремя. Вы готовы? Давайте начнем!
На картинке - трое детей, вовлеченных, возможно, в игру снежками или школьную драку.
Но настоящий поворот кроется на заднем плане: полицейский искусно спрятан, что большинство людей его не замечают.
У вас всего 5 секунд, чтобы найти его. Установите таймер и просмотрите на изображение.
Вот подсказка: отвлекитесь от детей и изучите фон более внимательно. Иногда иллюзии работают, помещая фигуры в неожиданные места, обманывая разум, заставляя его сосредоточиться на очевидном, скрывая ответ в другом месте.
Время вышло! Удалось ли вам найти полицейского? Если - да, поздравляем: вы принадлежите к элитной группе людей с превосходными когнитивными навыками!
Если вы все еще ищете, не волнуйтесь: оптические иллюзии предназначены для тренировки и улучшения ваших навыков наблюдения с течением времени. Посмотрите ответ ниже.
Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.
Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.
Другие ребусы:
- Головоломка для тех, у кого отличное зрение: найдите курицу среди уток за 7 секунд
- IQ-тест для интеллектуалов: найдите отличающийся от других автомобиль за 4 сек
- Справятся не все: найдите бабочку, утку, летучую мышь и улитку за 15 сек
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред