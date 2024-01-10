Головоломка для тех, у кого зрение, как у орла: надо за 7 секунд найти кота

Когда одолевает скука, самое время разгадывать веселые головоломки. Оптические иллюзии позволяют хорошо потренировать мозг, креативное мышление и внимание. На этот раз нам нужно найти кота, который прячется в шкафу.
Головоломка от Jagranjosh непростая, чтобы ее разгадать, нужно внимательно посмотреть на картинку и проявить максимальную концентрацию. Кот здесь действительно есть, поэтому смело его ищите.
На картинке – шкаф, где очень много вещей и обуви. Все разложено по разным полкам. Вам нужно найти здесь спрятавшегося кота.
Дается всего 7 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти кота? Держите подсказку: пушистый спрятался в правом углу за белым предметом, который мешает его увидеть.
Не расстраивайтесь, если вы не нашли кота. Можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, оптическую иллюзию, где нужно найти кошку среди кактусов. Разобраться в задачке надо за 8 секунд.
Есть и другая головоломка, где надо найти букву W всего за 4 секунды. Множество M на фоне мешают отыскать нужную букву. Однако если вы будете внимательны, то быстро разгадаете иллюзию.
Также вы можете пройти тест по картинке – чего больше всего жаждет ваше сердце. В зависимости от того, что увидите на изображении, можно определить ваш характер.
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