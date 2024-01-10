Головоломка для тех, у кого зрение, как у орла: надо за 7 секунд найти кота

Попробуйте разгадать хитрую головоломку для самых внимательных – нужно найти кота, который очень хорошо спрятался от вас шкафу и не хочет выходить.

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Найдите кота за 7 секунд / Jagranjosh

Когда одолевает скука, самое время разгадывать веселые головоломки. Оптические иллюзии позволяют хорошо потренировать мозг, креативное мышление и внимание. На этот раз нам нужно найти кота, который прячется в шкафу.

Головоломка от Jagranjosh непростая, чтобы ее разгадать, нужно внимательно посмотреть на картинку и проявить максимальную концентрацию. Кот здесь действительно есть, поэтому смело его ищите.

На картинке – шкаф, где очень много вещей и обуви. Все разложено по разным полкам. Вам нужно найти здесь спрятавшегося кота.

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Внимательно смотрите на картинку, и вы найдете кота / Jagranjosh

Дается всего 7 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Не удалось найти кота? Держите подсказку: пушистый спрятался в правом углу за белым предметом, который мешает его увидеть.

Если удалось найти кота, у вас отличная концентрация / Jagranjosh

Не расстраивайтесь, если вы не нашли кота. Можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, оптическую иллюзию, где нужно найти кошку среди кактусов. Разобраться в задачке надо за 8 секунд.

Есть и другая головоломка, где надо найти букву W всего за 4 секунды. Множество M на фоне мешают отыскать нужную букву. Однако если вы будете внимательны, то быстро разгадаете иллюзию.

Также вы можете пройти тест по картинке – чего больше всего жаждет ваше сердце. В зависимости от того, что увидите на изображении, можно определить ваш характер.

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