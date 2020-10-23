Группа крови: влияет ли кровь на совместимость в браке

Ваша группа крови - это то, что вы наследуете, поэтому она предопределена при рождении. / Pixabay

Группа крови не влияет на вашу способность иметь и поддерживать счастливый, здоровый брак. Есть некоторые опасения по поводу совместимости групп крови, если вы планируете иметь биологических детей от вашего партнера, но есть варианты во время беременности, которые могут помочь противодействовать этим рискам.

Однако в случае возникновения чрезвычайной ситуации рекомендуется знать группу крови вашего партнера. И, в зависимости от группы крови у вас и вашего партнера, вы даже сможете сдать им кровь в экстренных случаях.

Главред узнал, как группа крови может повлиять на ваш брак?

Какие бывают группы крови?

У всех есть группа крови. Выделяют четыре основные группы крови:

(I)

(II)

(III)

(IV)

Эти группы различаются в первую очередь наличием или отсутствием антигенов, которые могут стимулировать иммунный ответ.

В дополнение к этим четырем группам белок, называемый резус-фактором, может либо присутствовать (+), либо отсутствовать (-) в каждой группе. Это дополнительно определяет группы крови на восемь общих типов:

(I) +

(I) -

(II) +

(II) -

(III) +

(III) -

(IV) +

(IV) -

Ваша группа крови - это то, что вы наследуете, поэтому она предопределена при рождении. Вы не сможете изменить свою группу крови позже в жизни.

Как совместимость крови влияет на беременность?

Совместимость по группе крови является проблемой только для пар, если беременность наступила, когда оба партнера являются биологическими родителями. Это из-за RH-фактора.

Резус-фактор - это унаследованный белок, поэтому отрицательный резус-фактор (-) или положительный резус-фактор (+) определяется вашими родителями. Самый распространенный тип - положительный резус-фактор.

Положительный или отрицательный резус-фактор обычно не влияет на ваше здоровье, но может повлиять на вашу беременность.

Резус-фактор и беременность

Резус-фактор может вызывать беспокойство, если у биологической матери отрицательный резус-фактор, а у ребенка - резус-фактор +. Клетки крови Rh + ребенка, пересекающие кровоток его матери Rh -, могут вызвать иммунный ответ. В организме матери могут образовываться антитела, которые атакуют эритроциты Rh + ребенка.

При первом посещении врача врач предложит вам определить группу крови и определить резус-фактор. Если у вас резус-фактор отрицательный, ваш врач повторно проверит вашу кровь на более позднем этапе беременности, чтобы узнать, сформировались ли у вас антитела против резус-фактора. Это будет означать, что у вашего ребенка резус +.

Если ваш врач обнаружит потенциальную несовместимость по резус-фактору, ваша беременность будет тщательно контролироваться на предмет выявления любых связанных с этим проблем и может потребоваться дополнительная помощь.

Хотя ваша кровь и кровь вашего ребенка обычно не смешиваются во время беременности, минимальное количество крови вашего ребенка и вашей крови может вступить в контакт друг с другом во время родов. Если возникает несовместимость по резус-фактору, ваше тело может вырабатывать резус-антитела против резус-фактора.

Эти антитела не вызовут проблем у Rh + ребенка во время первой беременности. Но они могут вызвать проблемы, если у вас будет следующая беременность и вы будете вынашивать другого ребенка с резус-фактором +.

Если при первой беременности была резус-несовместимость, а при второй и других будущих беременностях была резус-несовместимость, эти материнские антитела могут повредить эритроциты ребенка. В этом случае вашему ребенку может потребоваться переливание эритроцитов во время беременности или сразу после родов.

Как лечится резус-несовместимость?

Если была диагностирована резус-несовместимость, ваш врач, скорее всего, порекомендует резус-иммуноглобулин (RhoGAM) на седьмом месяце беременности, а затем снова в течение 72 часов после родов, если группа крови вашего ребенка будет подтверждена как резус-положительная при родах.

Резус-иммунный глобулин содержит антитела Rh IgG, поэтому ваше тело не реагирует на резус-положительные клетки вашего ребенка, как если бы они были чужеродным веществом, и ваше тело не будет вырабатывать собственные резус-антитела.

Переливания крови между партнерами

Совместимые группы крови могут быть полезны, если вам или вашему партнеру требуется переливание крови. Люди без совместимых групп крови не могут сдавать кровь друг другу. Переливание продукта крови неправильного типа может привести к потенциально смертельной токсической реакции.

Возможность предоставить необходимую кровь партнеру, у которого есть проблемы со здоровьем, может не быть преградой для большинства пар, но это может быть хорошим преимуществом в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

По данным американского Красного Креста:

Если у вас кровь типа (IV) +, вы универсальный реципиент и можете получать эритроциты от всех доноров.

Если у вас кровь группы (I) -, вы - универсальный донор и можете сдать эритроциты кому угодно.

Если у вас кровь типа (II), вы можете получить эритроциты типа (II) или (I).

Если у вас кровь типа (III), вы можете получить эритроциты типа (III) или (I).

Rh + или Rh- кровь можно давать тем, у кого Rh +, но если вы Rh-, вы можете получить только Rh- кровь.

Итак, если вы хотите иметь возможность сдавать кровь своему супругу, убедитесь, что у вас и вашего будущего супруга есть совместимые группы крови.

Насколько распространены разные группы крови?

В зависимости от вашей группы крови найти потенциального партнера с совместимой группой крови может быть проще или сложнее. По данным Стэнфордской школы медицины в США:

Люди с группой крови (I) + составляют около 37,4% населения.

Люди с группой крови (I) - составляют около 6,6% взрослого населения.

Люди с группой крови (II) + составляют около 35,7% взрослого населения.

Люди с группой крови (II)- составляют около 6,3% взрослого населения.

Люди с группой крови (III) + составляют около 8,5% взрослого населения.

Люди с группой крови (III) - составляют около 1,5% взрослого населения.

Люди с группой крови (IV) + составляют около 3,4% взрослого населения.

Люди с группой крови (IV)- составляют около 0,6% взрослого населения.

Влияет ли группа крови на совместимость личности?

В Японии существует теория личности о группе крови, известная как кецуэки-гата. Теория утверждает, что группа крови является важным показателем личности человека. Его представил в 1920-х годах психолог Токэдзи Фурукава.

Кецуэки-гата предполагает, что у каждой группы крови есть определенные черты личности:

Тип (II): хорошо организованный

Тип (III): эгоистичный

Тип (I): оптимистичный

Тип (IV): эксцентричный

Основываясь на этих чертах, теория предполагает, что совпадение групп крови с наибольшей вероятностью приведет к счастливому браку:

(I) Мужчина × (II) Женщина

(II) Мужчина × (II) Женщина

(I) Мужчина × (III) Женщина

(I) Мужчина × (I) Женщина

Кецуэки-гата учитывает только отношения между мужчинами и женщинами. Он не учитывает гендерные идентичности, выходящие за рамки бинарной мужской и женской идентичности, такие как гендерный, бигендер и другие небинарные идентичности.

Кроме того, согласно исследованию 2015 года, нет никакого научного консенсуса относительно какой-либо связи между чертами личности или совместимостью в браке и группами крови.