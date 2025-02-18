IQ-тест для тех, у кого HD-зрение: найдите 3 скрытых среди цветов лица за 15 сек

Головоломки и оптические иллюзии повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.

https://glavred.info/life/iq-test-dlya-teh-u-kogo-hd-zrenie-naydite-3-skrytyh-sredi-cvetov-lica-za-15-sek-10640297.html Ссылка скопирована

Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Оптические иллюзии помогают понять, как наш мозг обрабатывает и интерпретирует окружающий мир. Решение головоломок может улучшить наши способности к критическому мышлению, пишет Jagranjosh.

В сегодняшней оптической иллюзии скрыто три лица в цветочном магазине.

Обратите внимание на изображение: на нем вы можете увидеть множество цветов и флориста.

видео дня

Лица так хорошо сливаются с фоном, что их трудно заметить с первого взгляда. Сможете ли вы найти лица за 15 секунд?

Сможете ли вы найти лица и доказать свое идеальное зрение?

Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Флорист тщательно расставляет свои букеты, вероятно, готовясь к открытию магазина. В углу вы заметите два больших подсолнуха и куст, усыпанный розами. Обратите внимание на изображение и попробуйте посмотреть на него с разных сторон.

Вы нашли три скрытых лица? Если нашли - поздравляем! У вас зрение и интеллект настоящего гения.

Если вы не нашли, это все равно нормально, не теряйте надежды, попробуйте решить головоломку снова без лимита по времени. Вот решение головоломки.

Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред