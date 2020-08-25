К чему снится собака: толкование сна

Символы снов могут означать разные вещи для разных людей/ Dailymail

С самого начала цивилизации люди были заинтригованы своими снами. В состоянии сна наше подсознание показывает нам сцены, которые часто кажутся совершенно осмысленными, когда мы находимся посреди этого состояния, но становятся загадкой, когда мы просыпаемся.

Расшифровывать послания наших ночных блужданий сложно, потому что анализ сновидений - это скорее субъективное искусство, чем точная наука. Когда дело доходит до толкования сновидений, не существует универсального решения. Символы снов могут означать разные вещи для разных людей - мужчин и женщин или, например, из какой страны вы.

То, как вы лично относитесь к определенному символу сна в своей бодрствующей жизни, добавляет еще один слой к интерпретации. Например, если вы любите собак, то их вид во сне будет иметь иное значение, чем для человека, на которого напала собака. Ваше мнение о конкретных породах также может повлиять на анализ сновидений.

Анализ сновидений о собаках

Собаки - это обычная тема снов, вероятно, потому, что даже если у вас нет собаки, они всегда присутствуют в нашем обществе. Многие считают собак верными лучшими друзьями и постоянными товарищами. Таким образом, собаки во сне часто связаны с дружбой, верностью, защитой, инстинктом и щедростью. Собака во сне может быть символом, который представляет вас или кого-то в вашей жизни, кто проявляет эти качества. Собака во сне также может быть "заменой" другу или члену семьи, которого вы хотите защитить. Иногда собака в вашем сне будет представлять собаку из реальной жизни, возможно, питомца вашего детства или вашего нынешнего.

Чтобы начать анализировать сон о собаке, подумайте о том, что больше всего у вас на уме. Мы склонны видеть сны о том, на чем мы сосредоточены в любой момент времени, будь то отношения, работа, школа, денежные проблемы, ребенок или что-то еще.

Затем попытайтесь вспомнить, как выглядела собака, каков был ее темперамент и чем она занималась во сне.

Символизм собаки во сне

Сны о собаках часто носят символический характер и раскрывают сердце и душу человека или даже ситуацию. Подумайте о том, что представляет собой собака и какие чувства вы испытывали во сне и после него. Это то, что ваше подсознание хочет, чтобы вы увидели.

Собаки во сне часто являются индикаторами того, что часть вас самих скрыта от других и даже от вас самих, и их сообщения могут помочь вам разобраться в корнях ваших проблем или чувств.

Лай собаки во сне

Если вы слышите лай во сне, это может означать разные вещи в зависимости от того, звучит ли он как счастливый лай или злобный лай. Счастливый лай символизирует приятную деятельность с другими людьми или принятие в социальный круг. Свирепый лай собаки предполагает, что вы или кто-то другой раздражает, требует или контролирует. Гневный лай также может символизировать ворчливого, раздраженного или несчастного человека.

Сны об укусе

Собака, пытающаяся укусить вас во сне, может символизировать кого-то в вашей жизни, который показывает себя злым, недобрым, грубым, непостоянным или унизительным. То, где собака кусает, также может быть подсказкой - на ноге это может указывать на вашу способность уравновесить некоторые аспекты своей жизни. Укус собаки за руку символизирует вероломство и предательство.

Агрессивные собаки во сне

Злобная и/или рычащая собака может указывать на внутренний конфликт внутри вас. Он также может символизировать неверность или ненадежность человека.

Щенки во сне

Сон о том, что у собаки есть щенки, может означать вашу способность вырастить кого-то (ребенка или друга) или что-то (работа или отношения). Рождение щенков может символизировать родительский или защитный инстинкт. Щенок во сне также может символизировать импульсивного, хулиганского, нуждающегося, любопытного или недисциплинированного человека в вашей жизни. Щенки очаровательны, но требовательны; Есть ли кто-нибудь, кто постоянно проверяет ваше терпение, как это часто делают молодые щенки?

Важно понимать, что анализ сновидений - это личное дело каждого. Каждый человек привносит в свои сны многие аспекты своей истинной сущности, и только вы можете расшифровать, что может означать сон о собаке. С другой стороны, также важно помнить, что нет правильного или неправильного толкования. Просто получайте удовольствие, пытаясь понять, что собака в вашем сне символизирует в реальной жизни, и не воспринимайте это слишком серьезно.

Сонник Миллера

Согласно соннику Миллера, черная собака предвещает встречу с настоящим другом. Либо сюжет сулит плохие новости в ближайшем будущем, измену любимого человека, ссору с близкими.

Сонник Цветкова

Согласно соннику Цветкова все животные странного, необычного вида означают — тревоги, затруднения. Например, слишком необычный вид (две головы и прочее) — очень необыкновенные помехи или слишком сильные тревоги; видеть животных в зоопарке — к путешествию или встрече с известным человеком.

Сонник Фрейда

Во сне видеть себя играющим с маленьким щенком - в реальной жизни стоит ждать какой-то необычный подарок от близкого человека. И совсем не обязательно, чтобы это был щенок, - подарок может быть и другого рода. Выбирать щенка на рынке - человек, которому вы преданы душой и телом, на самом деле неискренен с вами, за вашей спиной он распускает о вас сплетни. Если вам приснилось, что вы нашли на улице бездомного щенка, значит, вам предстоит помочь сильно нуждающемуся во всех отношениях человеку. Самое главное - не испугаться ответственности и оказать поддержку вовремя. Видеть себя самого маленьким беззаботным щенком - усталость от проблем, необходимость уединиться и побыть немного в одиночестве. Мужчине увидеть во сне несколько щенков около их матери - вы встретитесь с женщиной, которая будет сильно напоминать вам вашу мать, и, помимо своей воли, испытаете к новой знакомой половое влечение. Если же подобный сон был увиден женщиной, значит, она встретит симпатичного молодого человека, который ей очень понравится.

Сонник Ванги

В соннике Ванги сказано, что видеть бездомную собаку - к неприятностям. Этот сон является предупреждением о том, что ваш друг в настоящее время находится в очень затруднительном положении. Он не обращается к вам за помощью лишь потому, что не хочет обременять вас своими проблемами. Если вам приснилась абсолютно белая собака, то в реальной жизни вы всегда можете рассчитывать на помощь своего близкого друга. Впрочем, такой сон может говорить и о встрече со старым другом.

Если вам приснилась раненая или убитая собака, то такой сон является плохим предзнаменованием. В скором времени вы получите очень плохое известие о смертельной болезни или даже смерти своего очень хорошего друга.