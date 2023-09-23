Как на украинском сказать "бегущая строка": ответ от Авраменко вас сильно удивит

Часто украинцы задаются вопросом - как на украинском сказать "бегущая строка". Ответ на этот вопрос дал учитель и языковед Александр Авраменко.
"Да, активные причастия - это действительно проблема. Например, не "ідуча дівчина", а "дівчина, що йде", не "починаючий журналіст", а журналіст-початківець", - отметил языковед в эфире "Сніданок з 1 + 1".
Так же мы можем сказать - не "бігучий рядок", а "рухомий рядок", дает ответ Авраменко. В то же время если вы говорите об устройстве, на котором расположены бегущие строки - стоит использовать слово "суфлер".
Напомним, ранее Главред рассказывал о том, как правильно сказать "говорити-по українськи".
Также мы рассказывали чем можно заменить слово "селфі" и какие соответствия к нему уже появились.
Кто такой Александр Авраменко?
Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).
Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.
Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.
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