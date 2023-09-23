Как на украинском сказать "бегущая строка": ответ от Авраменко вас сильно удивит

Вся проблема в активных причастиях, которые надо знать как применять в украинском языке.

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Как правильно сказать на украинском "бегущая строка" / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Сніданок з 1 + 1)

Часто украинцы задаются вопросом - как на украинском сказать "бегущая строка". Ответ на этот вопрос дал учитель и языковед Александр Авраменко.

"Да, активные причастия - это действительно проблема. Например, не "ідуча дівчина", а "дівчина, що йде", не "починаючий журналіст", а журналіст-початківець", - отметил языковед в эфире "Сніданок з 1 + 1".

Так же мы можем сказать - не "бігучий рядок", а "рухомий рядок", дает ответ Авраменко. В то же время если вы говорите об устройстве, на котором расположены бегущие строки - стоит использовать слово "суфлер".

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Напомним, ранее Главред рассказывал о том, как правильно сказать "говорити-по українськи".

Также мы рассказывали чем можно заменить слово "селфі" и какие соответствия к нему уже появились.

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

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