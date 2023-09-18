Как понять, что пора менять детскую обувь: ортопед показал простой тест

Ортопед предложил родителям проверить качество детской обуви.

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Как понять, что пора менять детскую обувь / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Детские ножки растут очень быстро, и может возникнуть ощущение, что вам постоянно приходится тратиться на новую обувь, но, к сожалению, это одна из тех необходимых покупок.

Среднестатистический ребенок меняет три пары обуви каждый учебный год, но каждый десятый родитель говорит, что дети не говорят ему, что обувь ему мала, пишет Mirror.

Правильно подобранная обувь невероятно важна, поэтому ортопед опорно-двигательного аппарата Роб Пейн поделился тестом, который родители могут провести, чтобы определить, нуждается ли их ребенок в замене обуви.

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"При размещении обуви на ровной поверхности она должна находиться под углом 90 градусов к опорной поверхности и не должна быть наклонена в любом направлении. Если она наклонена, это означает, что ребенок деформировал обувь и должны быть заменены. Обувь, которая наклоняется слишком сильно или слишком быстро, обычно имеет внутреннюю проблему с конструкцией", - отметил эксперт.

По словам ортопеда, обувь ребенка никогда не должна сжимать пальцы ног. Кроме того, обувь не должна просто соскальзывать с ноги.

Родителям также следует учитывать материал обуви, так как она должна иметь "дышащий верхний чехол", например кожаный.

"Синтетические материалы могут способствовать потоотделению, увеличивая риск грибковых и бактериальных инфекций", - подытожил ортопед.

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