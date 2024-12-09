Как поставить елку, если нет подставки: простые идеи за копейки

Вы узнаете:
- Чем можно заменить подставку для елки
- Какие названия имеет подставка для новогоднего дерева
- Как можно украсить подставку
Когда приходит время украшать помещение к зимним праздникам, часто возникает проблема, что можно использовать вместо подставки под елку, ведь крестовики часто теряются.
Главред узнал, что делать в таком случае и как легко с минимальными затратами можно надежно поставить елку без подставки.
Для начала стоит понимать, как называется подставка под елку. В зависимости от материала и конструкции это может быть металлическая подставка, емкость для воды или более стандартный вариант - крестовик. Любой из этих элементов можно купить онлайн или в физических магазинах, однако подставку реально сделать и из подручных предметов.
Например, можно использовать ведро с песком или камнями. Обычное металлическое или пластиковое ведро можно наполнить песком или камнями, чтобы создать устойчивую основу. Это идеально подходит для живых елок, ведь к песку можно добавить немного воды, чтобы дерево дольше оставалось свежим.
Такой же трюк можно сделать с ведром с водой. Этот вариант больше подойдет для небольшой елки. Вода не только стабилизирует дерево, но и обеспечит необходимую влагу.
Еще один выход из ситуации - горшок с землей. Если у вас есть большой цветочный горшок, используйте его. Установите елку, уплотнив ствол землей или песком.
Или же можно сделать простую конструкцию из деревянных брусков, прибив их крест-накрест. В центре нужно закрепить елку с помощью шурупов.
Если вы хотите не просто закрепить новогоднее дерево, но и красиво его оформить внизу, то стоит подумать, что можно подложить под елку, чтобы прикрыть неэстетичное ведро, или крестовик.
Украинский блогер под ником @irishka.home в TikTok рассказала, как украсить низ елки. Для этого нужно взять картон, горячий клей, линейку, нож, ножовку по металлу и плинтус.
Из большого листа картона необходимо вырезать полукруг и подогнуть его, как на видео. Таким образом готовое изделие будет более устойчивым. Далее ножовкой по металлу нужно порезать плинтусы на части и поклеить их горячим клеем на картон.
Смотрите видео, как задекорировать низ елки:
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Последним этапом остается склеить картон и на шов закрыть последним куском плинтуса.
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Кто такая irishka.home?
irishka.home - украинская TikTok-блогер Ирина, которая рассказывает на своей странице все о бюджетном декоре, DIY и делится видео с распаковками товаров. Страницу Ирины в TikTok лайкнули более 130 тысяч пользователей.
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