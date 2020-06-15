Ученые узнали, как стать счастливее с помощью простых действий

Сон в кровати бодрит и освежает больше, чем простое сидение на диване / Woman Rambler

Легкие домашние дела, качественный сон, а также отсутствие бессонницы, делают ваше настроение лучше, чем когда вы просто лежите на диване, считают ученые.

Существует множество доказательств того, что малоподвижный образ жизни в меньшей степени способствует хорошему здоровью, чем физически активный, сообщает издание Medical News Today.

Между тем, коронавирус и карантин привели к тому, что многим людям стало труднее оставаться активными или заниматься физическими упражнениями.

Новое исследование предлагает взглянуть на лучшие и, возможно, более полезные для здоровья способы провести свободное время.

Сон в кровати бодрит и освежает больше, чем простое сидение на диване. То же самое касается и легкой работы по дому, предполагают ученые. Особенно это касается времени, проведенного на самоизоляции.

Ведущий автор Джейкоб Мейер из Университета штата Огайо (OSU) в Колумбусе, штат Огайо, говорит: "Учитывая то, что происходит сейчас, наша деятельность - это единственная вещь, которую мы можем контролировать, и она может помочь нашему психическому здоровью".

Спасаясь от дивана

По словам авторов эксперимента, предыдущее исследование показало, что взрослые в Соединенных Штатах, как правило, проводят 75% своего бодрствующего времени в сидячем положении, в том числе это касается 90% общего свободного времени.

По предварительным данным, даже у активных взрослых уровень их активности снизился на 32%.

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Во время карантина и после рабочего дня мы можем оказаться в поисках восстановительной деятельности в наших четырех стенах, и погружение в онлайн-развлечения может показаться разумной формой побега от рельности.

Новое исследование OSU предполагает однако, что есть лучшие варианты, которые люди могут легко включить в свои графики. "Людям может быть проще изменить свое поведение, если они чувствуют, что это выполнимо и не требует серьезных изменений", - говорит Мейер.

Первый из выводов исследования заключается в том, что каждый могжет сделать себе одолжение, просто выключив телевизор или уснув спать на ночь.

Исследователи связывают большее количество сна с ощущением меньшей напряженности, улучшением настроения и даже с более низким индексом массы тела (ИМТ).

Они также связывают длительное снижение ИМТ, а также улучшение настроения с некоторой легкой активностью, выполняемой по дому.

Мейер и его коллеги видят реальную выгоду даже от таких действий, таких как прогулки по окрестностям, болтания по телефону, или приготовления еды. "Люди могут даже не думать о некоторых из этих видов деятельности как о физической активности", - говорит Мейер.

"Легкая активность намного слабее, чем походы в спортзал или на работу, - утверждает он, - но принятие этих мер, является невероятно полезным чтобы прервать длительные периоды сидения", - говорит он.