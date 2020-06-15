УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Ученые узнали, как стать счастливее с помощью простых действий

15 июня 2020, 09:50

Сон в кровати бодрит и освежает больше, чем простое сидение на диване.

Сон, голышом
Сон в кровати бодрит и освежает больше, чем простое сидение на диване / Woman Rambler

Легкие домашние дела, качественный сон, а также отсутствие бессонницы, делают ваше настроение лучше, чем когда вы просто лежите на диване, считают ученые.

Существует множество доказательств того, что малоподвижный образ жизни в меньшей степени способствует хорошему здоровью, чем физически активный, сообщает издание Medical News Today.

Между тем, коронавирус и карантин привели к тому, что многим людям стало труднее оставаться активными или заниматься физическими упражнениями.

Новое исследование предлагает взглянуть на лучшие и, возможно, более полезные для здоровья способы провести свободное время.

Сон в кровати бодрит и освежает больше, чем простое сидение на диване. То же самое касается и легкой работы по дому, предполагают ученые. Особенно это касается времени, проведенного на самоизоляции.

Ведущий автор Джейкоб Мейер из Университета штата Огайо (OSU) в Колумбусе, штат Огайо, говорит: "Учитывая то, что происходит сейчас, наша деятельность - это единственная вещь, которую мы можем контролировать, и она может помочь нашему психическому здоровью".

Спасаясь от дивана

По словам авторов эксперимента, предыдущее исследование показало, что взрослые в Соединенных Штатах, как правило, проводят 75% своего бодрствующего времени в сидячем положении, в том числе это касается 90% общего свободного времени.

По предварительным данным, даже у активных взрослых уровень их активности снизился на 32%.

Читайте такжеУченые пояснили, как правильный сон защитит от инфекций

Во время карантина и после рабочего дня мы можем оказаться в поисках восстановительной деятельности в наших четырех стенах, и погружение в онлайн-развлечения может показаться разумной формой побега от рельности.

Новое исследование OSU предполагает однако, что есть лучшие варианты, которые люди могут легко включить в свои графики. "Людям может быть проще изменить свое поведение, если они чувствуют, что это выполнимо и не требует серьезных изменений", - говорит Мейер.

Первый из выводов исследования заключается в том, что каждый могжет сделать себе одолжение, просто выключив телевизор или уснув спать на ночь.

Исследователи связывают большее количество сна с ощущением меньшей напряженности, улучшением настроения и даже с более низким индексом массы тела (ИМТ).

Они также связывают длительное снижение ИМТ, а также улучшение настроения с некоторой легкой активностью, выполняемой по дому.

Мейер и его коллеги видят реальную выгоду даже от таких действий, таких как прогулки по окрестностям, болтания по телефону, или приготовления еды. "Люди могут даже не думать о некоторых из этих видов деятельности как о физической активности", - говорит Мейер.

"Легкая активность намного слабее, чем походы в спортзал или на работу, - утверждает он, - но принятие этих мер, является невероятно полезным чтобы прервать длительные периоды сидения", - говорит он.

сон зарядка здоровья
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:50
Ученые узнали, как стать счастливее с помощью простых действий
09:48
"В тысячу раз больше прав и ресурсов": Кулеба назвал "подарки" для жителей ОРДЛО
09:46
Коронавирус в Украине и мире 15 июня: число зараженных приближается к восьми миллионам человек
09:14
В Украине - новое смягчение карантина: что разрешено с 15 июня
09:09
Международному авиасообщению дали зеленый свет: куда уже можно полететь из Украины Видео
08:56
Коронавирус в Украине 15 июня: почти 700 новых зараженных и больше десятка жертв
08:34
Китайское предупреждение: в Пекине заявили о высоком риске распространения коронавируса Видео
08:18
Депрессии, увольнения и банкротство: как бизнес выживает после карантина
08:12
Врач объяснил, почему коронавирус атакует не только легкие
08:12
Каждый меморандум с МВФ - это требования по урезанию социалки в Украине мнение
08:09
Гороскоп всех знаков Зодиака на 15 июня: усиление сексуальности и дара Видео
07:44
Коронавирус во Франции: Макрон объявил о первой победе над COVID-19
06:58
Рекордная взятка - "спецоперация", рассчитанная на идиотов мнение
06:01
Ученые составили топ-3 продуктов для улучшения работы мозга
05:32
Макияж умер, остались только глаза: как краситься под маску для лица летом - фото Фото
05:05
Гороскоп всех знаков Зодиака на 16 июня: карьерные успехи, прибыль и потеря капитала Видео
04:32
Рутина в отношениях - как разбавить скуку с партнером
04:28
Врачи выяснили новую пользу от кофе для тела
04:03
Летний маникюр: в моде арбузы на ногтях, кокосы и неоновый маникюр – фото Фото
03:36
Чего ждать от курса доллара: эксперт дал прогноз на неделю до 20 июня
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять