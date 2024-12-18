Как убрать супер клей с рук солью: простой и очень хороший способ

Если вы не знаете, чем можно растворить засохший клей на коже рук, можете попробовать простой способ, для которого понадобится лишь соль.

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Как быстро удалить суперклей с пальцев всего за пару минут / Скриншот YouTube

Суперклей – отличный помощник по хозяйству, который помогает соединить разные детали, и делает это достаточно прочно. Но проблема в том, что он нередко попадает на кожу, которую потом приходится отмывать. Поэтому возникает вопрос, как убрать суперклей с кожи рук и пальцев. Мы расскажем об одном из способов, которые нашли для вас в Интернете.

Автор YouTube-канала Лайфхаки красоты от Ирины Белой показала, как просто убрать соль с кожи рук.

Можно ли убрать суперклей солью

Понадобятся соль и маленькая тарелка

В тарелку нужно насыпать немного соли. Примерно 2 чайные ложки или 1 столовую ложку.

Опустите пальцы в тарелку с солью

В тарелку с солью опустите пальцы и попробуйте ими подвигать так, чтобы аккуратно рассоединить место, где они приклеились. Постепенно пальцы расклеятся, что можно увидеть на видео.

Смотрите видео, как быстро и просто убратьт суперклей с рук:

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Что такое Лайфхаки красоты от Ирины Белой? Лайфхаки красоты от Ирины Белой – канал на YouTube, который посвящен рецептам красоты, полезным советам для дома и проверкам лайфахов. У канала более 9 млн просмотров, указано в описании.

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