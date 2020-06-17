Как сделать кожу красивой: названы легкие и бюджетные способы

Достаточно делать несколько процедур для каждого временного промежутка / womenstalk.ru

Чтобы сделать свою кажу красивой, не пе пытайтесь поддерживать ежедневный ритуал из 10 разнообразных шагов. Разбейте свой режим на ежедневные, еженедельные и ежемесячные задачи.

Что делать каждый день

С вашей кожей ничего не случится, если утром вы ограничьтесь простым умыванием. Однако, если дело к вечеру, то очистка от макияжа, солнцезащитного крема, грязи, масла и бактерий, изобилующих в ваших порах, является обязательной.

Совет по чистке: Дэвид Лоршер, доктор медицины и дерматолог, поддерживает применение мицеллярной воды: "Она очищает, удаляет макияж и увлажняет за один шаг, используя крошечные молекулы - мицеллы - которые вытягивают грязь и масло из вашей кожи", - советует он.

Если вы предпочитаете двойное очищение (без мицеллярной воды), используйте очищающее средство на масляной основе, чтобы убрать макияж и солнцезащитный крем, а затем вспенивающее очищающее средство. Если ваша кожа не переносит пенообразующие моющие средства, то используйте нежный не пенистый продукт. Это тщательный, но очень нежный способ очистить все.

Наносите солнцезащитный крем

Да, мы все слышали предупреждения и все еще испытываем искушение побегать по делам без солнцезащитного крема или уклониться от этого привычного сального, тяжелого ощущения. Но повреждения от солнца выходят далеко за рамки только загара: ультрафиолетовое излучение стоит за фотостарением, воспалением и раком кожи.

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Дерматолог считает, что ущерб от ультрафиолетового излучения ответственен за "до 80 процентов старения кожи", и рекомендует пользоваться кремом с минимум 30 SPF ежедневно.

Используйте автономный солнцезащитный крем. Даже если ваш ежедневный увлажняющий крем или макияж имеет заявленный SPF, все равно пользуйтесь солнцезащитным кремом под него.

Пропустите шаг

Не думайте, что вам нужно обливаться всеми средствами на каждый день. Вместо этого сосредоточьтесь на том, что нужно вашей коже.

Потребности вашей кожи могут сильно меняться в зависимости от климата, времени года, погоды и возраста. Если вы просыпаетесь во влажный день и не можете думать о применении вашего обычного насыщенного увлажняющего средства, пропустите его. Не думайте, что вы должны делать то же самое каждый день - ваш режим должен быть приятным и расслабляющим.

Вы можете побаловать свою сухую зимнюю кожу спальной маской на ночь, успокоить летнюю кожу освежающей маской или просто заползти в постель с только что очищенной кожей, без нанесения дополнительных средств.

Но вам не нужно делать все это каждый день.

Что делать каждую неделю

Вместо скраба, рассмотрите химический эксфолиант, такой как AHA или BHA-кислотами. Они удаляют лишнюю мертвую кожу, позволяя ей аккуратно вытереться.

Некоторые химические эксфолианты AHA/BHA предназначены для ежедневного применения. Если вы уже используете ежедневный эксфолиант, вы можете избежать более интенсивного отшелушивания один раз в неделю, так как ваша кожа уже будет более чувствительной.

Освободите ваши поры

Проверьте состояние ваших пор. Если есть необходимость, используйте очищающую маску для лица на основе глины или древесного угля. Нежный масляный массаж может помочь ослабить закупоривание и минимизировать появление пор.

Что делать раз в месяц

От маски для лица до сыворотки, вы не можете использовать продукты по истечению срока их действия. Один раз в месяц проверяйте срок годности ваших продуктов на предмет того, что должно быть выброшено. Особенно обратите внимание на баночки, в которые вы опускаете пальцы.

Самоконтроль кожи

Врач рекомендует ежемесячно проводить самообследование кожи, чтобы выявить пятна, которые могут потребовать внимания дерматолога. Узнайте, как сделать тщательный самоанализ для выявления рака кожи от Американской академии дерматологии.